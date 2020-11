In der ersten Welle der Pandemie wurde ein ,verlorener Jahrgang’ befürchtet. Den sehen wir so zumindest jetzt noch nicht.“ Diese erste Bilanz zieht Wilhelm Schreyeck, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Reutlingen. Auch im Schuljahr 2019/20 blieb der Ausbildungsmarkt ein Bewerbermarkt – es gab rein rechnerisch mehr Ausbildungsstellen als Bewerber. „Rein rechnerisch deshalb, weil trotzdem Angebot und Nachfrage nicht immer zueinander passen und dadurch nicht zwangsläufig jeder und jede die gewünschte Ausbildung findet.“

Im Bezirk der Agentur für Arbeit Reutlingen kamen auf 100 betriebliche Ausbildungsstellen 77 Ausbildungsinteressenten und damit nochmal weniger, als im Jahr zuvor (81). Zudem starteten deutlich weniger Jugendliche in Ausbildung als im Vorjahr (minus zwölf Prozent). „Die Besetzung der Ausbildungsstellen bleibt für viele Unternehmen in bestimmten Berufsbereichen und Berufen weiterhin schwierig, daran hat bislang auch die Pandemie nichts Wesentliches geändert“, erklärt Schreyeck.

Jeder Fünfte wählt Schulbildung

Konkret haben sich 2883 Jugendliche bei der Berufsberatung als Bewerber für eine Ausbildung gemeldet und damit 5,3 Prozent weniger als vor einem Jahr. Demgegenüber standen 3744 Berufsausbildungsstellen (minus 0,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr). Die Ausbildungsbereitschaft hat aus Sicht der Arbeitsagentur auch in der Corona-Pandemie nicht wesentlich nachgelassen. Viel Auswahl hatten junge Leute beispielsweise im Verkauf von Lebensmitteln oder auch der Gastronomie. Eher schwierig gestaltete sich die Suche nach einer Lehrstelle in der Technischen Mediengestaltung oder auch in Büroberufen, um nur zwei Branchen zu nennen. Rund 44 Prozent aller gemeldeten Bewerber mündeten tatsächlich in Ausbildung. Ein weiterer großer Teil, nämlich rund 21 Prozent, wählten zunächst eine weitere Schulbildung.

Vieles war in diesem Jahr in den Handwerksbetrieben im Kammerbezirk anders als sonst: „Auch wir haben uns auf einen Rückgang der Ausbildungsneuverträge eingestellt, doch der fiel geringer aus als befürchtet“, erklärt Christiane Nowottny, Geschäftsbereichsleiterin Berufsausbildung, Prüfungs- und Sachverständigenwesen der Handwerkskammer Reutlingen. Zum 31. Oktober waren bei der Handwerkskammer Reutlingen 1810 neue Verträge in der Ausbildungsrolle eingetragen – das sind 55 weniger als im Vergleichs-Jahresmonat und entspricht einem Minus von 2,9 Prozent. „Das ist in dieser Krisenzeit ein mehr als nur zufriedenstellendes Ergebnis, denn die deutschlandweite Kammerstatistik weist ein Minus von 7,3 Prozent auf“, so Nowottny.

Über das ganze Jahr waren in der Lehrstellenbörse über 200 Prozent mehr offene Lehrstellen verzeichnet als letztes und vorletztes Jahr. Die Bereitschaft auszubilden und so dringend benötigten Fachkräfte zu sichern, sei in den Betrieben trotz Corona da.

Der Landkreis Reutlingen verzeichnet 634 neu abgeschlossene Berufsausbildungsverhältnisse, der Landkreis Tübingen 366. Das sind im Vergleich zum letzten Jahr im Landkreis Reutlingen 45 neu abgeschlossene Ausbildungsverträge mehr, also ein Zuwachs von 7,7 Prozent. Im Landkreis Tübingen sind es 31 weniger, ein Minus von 7,8 Prozent.

Konstant niedrige Frauenquote

Die ausbildungsstärksten Berufe in den Landkreisen Reutlingen und Tübingen kommen aus dem Metall- und Elektrohandwerk. 248 neu eingetragene Ausbildungsverhältnisse verzeichnet der Landkreis Reutlingen und 166 der Landkreis Tübingen. Es folgt das Bau- und Ausbaugewerbe, das 139 neu abgeschlossenen Lehrverträge in Reutlingen und 68 in Tübingen verzeichnet. Gefolgt vom Gesundheits- und Körperpflegegewerbe mit 77 beziehungsweise 40 eingetragenen Berufsausbildungsverhältnissen.

Die Frauenquote bei den neu abgeschlossenen Berufsausbildungsverträgen beträgt knapp 20 Prozent und ist seit Jahren konstant geblieben. Noch immer ist ein Einstieg in die Ausbildung möglich. Aktuell sind für das Ausbildungsjahr 2020 noch 40 Lehrstellen im Landkreis Reutlingen und zwölf im Landkreis Tübingen zu besetzen. Für den Ausbildungsbeginn 2021 sind bereits 250 Lehrstellen gemeldet.

„Viele Ausbildungsverhältnisse kommen über ein Praktikum zustande. Doch auch wenn nach einer Woche in der Kfz-Werkstatt klar ist, dass es etwas anderes sein soll, hat sich das Praktikum gelohnt. Aus diesem Grund ermuntern wir die Mädchen und Jungen, möglichst mehrere Praktika in verschiedenen Berufen zu absolvieren“, so Christiane Nowottny.

Auch bei der IHK beobachtet man: „Die Lage auf dem regionalen Ausbildungsmarkt bleibt angespannt. Eine einstellige Minusrate erreichen wir in diesem Jahr nicht mehr. Innerhalb der Region steht der Zollernalbkreis mit einem Minus von 12,1 Prozent noch am besten da. In Reutlingen und Tübingen ist das Minus um drei beziehungsweise sechs Prozentpunkte höher“, sagt Petra Brenner, Bereichsleiterin Ausbildung bei der IHK Reutlingen. Seit Ausbildungsbeginn am 1. September konnten in der Region 238 weitere Verträge eingetragen werden. „Immerhin ein gewisser Aufholeffekt“, so Brenner. In Reutlingen gab es bei fast allen gewerblichen und kaufmännischen Berufen mit 22,8 beziehungsweise 15,6 Prozent einen deutlichen Rückgang. Ausnahmen bilden die Berufe Elektroniker/-in für Geräte und Systeme, Bauzeichner/-in, Textil- und Modenäher/-in und Automobilkaufleute. Die Berufe im Einzelhandel erzielten mit 3,9 Prozent sogar einen Zuwachs.

Damit die Zahl der Ausbildungsverträge im nächsten Jahr steigt, sollten Schulen und Betriebe die Maßnahmen der Berufsorientierung jetzt wieder hochfahren, fordert Brenner.

