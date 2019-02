Reutlingen Agentur für Arbeit zieht positive Bilanz

Next

Reutlingen / Von Ralph Bausinger

2018 war ein sehr gutes, erfolgreiches Jahr auf dem Arbeitsmarkt“, zieht Wilhelm Schreyeck, Vorsitzender der Geschäftsführung der Reutlinger Agentur für Arbeit, zufrieden Bilanz. Gemeinsam mit seinem Stellvertreter Markus Nill wartete er gestern mit einem Strauß guter Nachrichten auf.

So stieg die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten gegenüber 2017 um mehr als 4500 auf den Rekordwert von 195 781 Männer und Frauen. Eine bemerkenswerte Zahl: Vor 20 Jahren waren im Agenturbezirk, der die beiden Landkreise Reutlingen und Tübingen umfasst, 152.752 sozialversicherungspflichtige Beschäftigte gezählt worden.

Im Jahresmittel 2018 sank die Arbeitslosenquote um 0,3 auf drei Prozent (Tübingen 2,7, Reutlingen: 3,2 Prozent). Insgesamt 8510 Männer und Frauen waren im Jahresdurchschnitt ohne Arbeit, das sind fast sieben Prozent weniger als 2017. Erfreulich aus Schreyecks Sicht war dabei, dass alle Personengruppen vom Rückgang der Arbeitslosigkeit profitierten. Hier setzte sich auch 2018 der Trend der vergangenen Jahre fort. Der Landkreis Tübingen entwickelt sich dynamischer und profitiert zudem von großen Arbeitgebern wie dem Uniklinikum.

In nahezu allen Branchen hat es einen Beschäftigungsaufbau gegeben. Das verarbeitende Gewerbe (55 086 Beschäftigte), das Gesundheits- und Sozialwesen (34 396) und der Handel (23 761) bildeten im vergangenen Jahr die Beschäftigungsmotoren der Region. Nur zwei Branchen haben an Beschäftigten eingebüßt. Neben der Forstwirtschaft sind dies die Finanz- und Versicherungsdienstleistungen, die noch 4261 Männer und Frauen beschäftigten – ein Minus von 3,8 Prozent. Agenturchef Schreyeck geht davon aus, dass sich diese Entwicklung auch in den kommenden Jahren fortsetzen wird.

Jugendliche, die einen Ausbildungsplatz suchen, haben die Qual der Wahl. 2018 kamen auf 100 Bewerber 122 offene Stellen. „Wir haben hier seit 2012 einen Bewerbermarkt“, konstatierte Markus Nill. Dass es mehr Lehrstellen als Bewerber gibt, hängt zum einen an der Neigung vieler junger Leute, die das Studium einer Lehre vorziehen. Zum anderen bieten die Betriebe und Unternehmen aber auch mehr Ausbildungsstellen an, so waren im vergangenen Jahr 3620 freie Lehrstellen gemeldet, rund 600 mehr als 2013.

Was die Integration junger Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt angeht, zogen Nill und Schreyeck eine positive Zwischenbilanz. 134 anerkannte Flüchtlinge begannen im vergangenen Jahr eine Ausbildung, das ist eine deutliche Steigerung gegenüber 2017.

Im Dezember hatten sich 2610 Geflüchtete als „arbeitssuchend“ gemeldet, rund 1200 mehr als im Dezember 2016. Im vergangenen Jahr wurden 990 Geflüchtete in Arbeit gebracht, 2017 waren es 500 gewesen. „Die Integration gelingt deutlich besser und schneller als erwartet“, stellte Schreyeck fest. Um den Arbeits- und Fachkräftebedarf zu sichern, werde Qualifizierung auch 2019 ein „Riesenthema“ sein, betonte er. Stolz verwies er darauf, dass die Agentur für Arbeit 221 Erwachsene dabei unterstützt hat, einen Abschluss zu erlangen.

Die günstige wirtschaftliche Entwicklung hat auch dazu geführt, dass die Zahl der Langzeitarbeitslosen von 2009 bis 2018 um rund 530 gesunken ist. Dennoch ist ihr Anteil an der Gesamtzahl der Männer und Frauen ohne Arbeit sogar leicht gestiegen. „Je länger die Arbeitslosigkeit dauert, umso schlechter werden die Chancen für eine berufliche Integration“, weiß der Chef der Agentur für Arbeit. Hier will und muss die Agentur ihre Anstrengungen fortsetzen.