Parteien AfD will Bürger fragen

Reutlingen / swp

Der Kreisverband der Alternative für Deutschland (AfD) fordert einen Bürgerentscheid zum Thema Stadthallen-Hotel und unterstützt damit die Forderung der WiR-Gemeinderatsfraktion im Reutlinger Gemeinderat.

Gleichzeitig übt der Kreisvorsitzende Hansjörg Schrade jetzt massive Kritik an den anderen Gemeinderatsfraktionen, die einen solchen Bürgerentscheid ablehnen. „Ein solcher vom Gemeinderat initiierter Bürgerentscheid wäre eine Geste der demokratischen Demut vor dem Souverän“, so Schrade in einer Mitteilung, „und ein versöhnlicher Auftakt des Kommunalwahlkampfs, der dem seit vielen Jahren nachlassenden Interesse an der Kommunalpolitik und der niedrigen Wahlbeteiligung aufhelfen könnte. Bei einem rechtzeitigen Beschluss könnte der Bürgerentscheid schon im Herbst stattfinden und würde zu keiner zeitlichen Verzögerung führen.“

Die AfD im Kreis eröffnet am kommenden Freitag, 29. Juni, ihren Kommunalwahlkampf um 19 Uhr im Spitalhof in Reutlingen. Die Partei lädt zum „Bürgerdialog“ ein und will dort von den Bürgern erfahren, welche Themen den Kommunalwahlkampf für die Wahl 2019 bestimmen sollen.