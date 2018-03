Kunst Ästhetik als Triebfeder

Pfullingen / Jürgen Herdin

Nach über 60 Jahren künstlerischen Schaffens musste das einfach sein: Mit einem Querschnitt ihrer Werke ist die 80-jährige Künstlerin Gisela Meyer nun in der Klosterkirche zu sehen.

Zur Vernissage sprachen Klaus Tross und die Kunsthistorikerin Barbara Krämer, Gitarrenmusik gab es von Paula Ohl-Fonte und Mona Stocker – dies im voll besetzten Foyer der Klosterkirche. Denn Gisela Meyer hat viele Weggefährten. Außerdem hat sie als Dozentin der Volkshochschule sehr vielen Menschen künstlerisches Schaffen nahegebracht.

Sehr früh schon hat sich die gelernte Schneiderin auch der Mode verschrieben. Für das Theater in der Tonne schuf sie Kostüme für das erste Opernprojekt des Theaters. 2009 kam bei Gisela Meyer auch die Bildhauerei dazu. In der Klosterkirche sind daher auch viele Skulpturen zu sehen. Intensives arbeiten mit Ton beschäftigt sie seit 1965.

Aktzeichnen und Modellieren lernte Meyer einst an der Volkshochschule Reutlingen. Und weil sie mittlerweile schon sehr lange selbst an der VHS Pfullingen Talente fördert und ihnen viel beibringt, wird sie dort respektvoll „Urgestein der VHS“ genannt.

Auch sind in der Klosterkirche Werke zu sehen, die mit der aufwendigen japanischen Raku-Technik geschaffen wurden. Bei der im späten 16. Jahrhundert entstandene Keramik-Kunst werden bei Niedrigbrand rotglühende Gefäße einzeln mit einer langen Zange bei Temperaturen um die 1000 Grad dem Ofen entnommen. Laub und Sägespäne können dabei ins noch heiße Material eingearbeitet werden. „Im Entwurf zeigt sich das Talent, in der Ausführung die Kunst“, zitierte Barbara Krämer in ihrer Eröffnungsrede die Schriftstellerin Marie von Ebner-Eschenbach. Und das führte Krämer sogleich zum Schaffen von Gisela Meyer.

Gerade mit Blick auf ihre Skulpturen, ein Dutzend davon sind in der Meyer-Retrospektive in der Klosterkirche zu sehen, hob Krämer auch Meyers handwerkliches Geschick hervor. „Das aufmerksame Lauschen, ein sensibles Hören und Sehen – und ein überlegtes in-den-Blick nehmen“ lobte Krämer bei Gisela Meyer ebenso wie beispielsweise ihre „humanistisch geprägten künstlerischen Überlegungen“.

Hinzu komme, dass „Ästhetik und Harmonie als beständige Triebfedern“ bei Meyer Grundlage des Schaffens seien, weiß Barbara Krämer. Sie gab den Besuchern einen Einblick in die Schau, indem sie die einzelnen Werke der Retrospektive in der Klosterkirche kurz und prägnant charakterisierte.

Die Ausstellung „Skulpturen/Objekte“ mit Werken von Gisela Meyer in der Pfullinger Klosterkirche ist zu sehen bis 25. März samstags von 14 bis 18 Uhr, an Sonntagen von 10 bis 18 Uhr und auch mittwochs von 14 bis 18 Uhr. Der Eintritt zur Ausstellung ist frei.