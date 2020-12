An zentraler Stelle, verkehrsgünstig gelegen soll bis 2022 das neue Gesundheitszentrum Eningen entstehen. Der Bauantrag ist gestellt und es wird von einer zeitnahen Genehmigung ausgegangen. Baubeginn soll voraussichtlich im Frühjahr 2021 sein. Es wird mit einer Bauzeit von etwas mehr als einem Jahr gerechnet, sodass Ostern 2022 für eine Eröffnung angepeilt wird.

Physiotherapie für Kinder

Auf knapp 1000 qm Nutzfläche soll ein modernes Gesundheitszentrum auf insgesamt fünf Ebenen entstehen. Platz finden hier auf jeweils knapp 500 qm die Hausarztpraxis Dr. Rau und Kollegen von Dr. med. Alexander Rau und die Physiotherapiepraxis von Gerardus van Rossenberg mit einem physiotherapeutischen Angebot für Kinder und Erwachsene. Es entsteht zudem die GZE! Akademie – ein Schulungszentrum mit Schwerpunkt medizinische Fort- und Weiterbildung für Ärzte, medizinische Fachangestellte und weitere, aber auch für andere externe Veranstalter von Fort- und Weiterbildungsseminaren.

Die neuen Nutzer der Räume sind aktuell mit ihren Praxen am Ort angesiedelt und suchen schon länger nach neuen Räumlichkeiten, da die „alten“ aufgrund der Vergrößerung und des Angebotes nicht mehr ausreichten und zu klein wurden.

Das Angebot der beiden Praxen umfasst das Spektrum aller Altersgruppen und soll die ganze Familie vom Enkel bis zur Großmutter unter einem Dach betreuen. Neben der hausärztlichen Versorgung durch die Hausarztpraxis Dr. Rau und Kollegen mit den aktuell fünf Ärzten mit angegliedertem internistisch ausgerichteten Diagnostikzentrum mit sonographischem Schwerpunkt, besteht die Möglichkeit der palliativen Versorgung von Patienten in der letzten Lebensphase.

Betreuung von Schwangeren

Die Physiotherapiepraxis bietet ein ebenso breites Spektrum an Leistungen. Ausgehend von der Schwangerenbetreuung durch die Familienpraxis über die physiotherapeutische Behandlung von Kindern in der sogenannten KidKG bis hin zur Behandlung von erwachsenen Patienten bietet die Praxis von Gerardus van Rossenberg ein Angebot für die ganze Familie. Die beiden Gesundheitsdienstleister Dr. med. Alexander Rau und Gerardus van Rossenberg betreuen als Allgemeinmediziner alle Altersgruppen und sind in medizinischen Fragestellungen breit aufgestellt.

Es handelt sich um ein durch die beteiligten Praxen finanziertes Projekt. Die architektonische Planung wird durch das Architekturbüro Hartmaier und Partner in Münsingen/Betzingen in enger Zusammenarbeit mit dem Projektplaner für medizinische Praxen Günter Riehl, St. Johann durchgeführt. Hier konnten zwei in der Materie erfahrene Planungsbüros für das Projekt gewonnen werden.

Da es sich um einen Neubau auf unbebautem Grund handelt, können die Räume optimal auf die Bedürfnisse der zukünftigen Nutzer zugeschnitten werden.

Info

Der Baufortschritt und weitere Informationen können unter www.GZE-Eningen.de abgerufen werden.