Patienten können sich künftig per Videosprechstunde krankschreiben lassen – unter der Voraussetzung, dass sie der behandelnden Arztpraxis bekannt sind und die Erkrankung eine Untersuchung per Videosprechstunde zulässt. Das gilt insbesondere für Erkältungskrankheiten, Hautausschläge oder andere einfach per Bildschirm zu diagnostizierende Krankheiten.

Videosprechstunden 148 mal im Kreis Reutlingen möglich

Insgesamt 148 niedergelassene Ärzte und Psychotherapeuten bieten derzeit im Landkreis Reutlingen nach Angaben der Techniker Krankenkasse (TK) Videosprechstunden an. Die TK bezieht sich dabei auf das Arztsuch-System der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW).

Fast ausschließlich psychotherapeutisch arbeitende Ärzte und Hausärzte

Die Arztgruppe, die am häufigsten Fernbehandlung per Videochat ermöglicht, sind die Psychotherapeuten. Sie stellen mit 75 fast genau die Hälfte der Anbieter. Krankschreibungen dürfen allerdings nur die psychotherapeutisch tätigen Ärztinnen und Ärzte vornehmen, eine psychologische Ausbildung genügt nicht. Hinzu kommen 50 Hausärzte sowie 37 in anderen Fachgebieten tätige niedergelassene Mediziner. Dabei sind einige Ärzte in mehreren Kategorien gelistet.