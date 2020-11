Die Adventszeit naht und damit auch die Zeit der Suche nach Geschenken. Viele Erzeuger und Produzenten aus dem Landkreis Tübingen bieten ihre Produkte auch gerne auf Weihnachtsmärkten an, was in diesem Jahr nicht möglich ist. Deshalb hat der Verein VIELFALT e.V. das Projekt „Regionale Weihnachtgeschenke“ gestartet.

Dabei werden in einzelnen Verkaufsstellen und bei den Erzeugern selbst viele regionalen PLENUM-Produkte (Projekt des Landes zur Erhaltung und Entwicklung von Natur und Umwelt) zu finden sein, zum Beispiel Steinlachtäler-Cidre aus lokalen Streuobst-Äpfeln, Winzerglühwein aus der Acolon-Traube, Honig-Balsamessig, Walnussöl, BIOLAND-Mispellikör oder –brand, Pflaumenlikör, Geschenkkorbvariationen mit Streuobstspezialitäten wie Essig, Fruchtaufstriche und Brände.

Vier Verkaufsstellen im Landkreis

Diese und weitere Geschenkideen halten die Erzeuger aus dem Kreis Tübingen bereit; außerdem sind sie über folgende Verkaufsstellen zu beziehen:

● Café Pausa, Mössingen

● Emmy Lindgrün, Gomaringen

● Kastanienhof, Bodelshausen

● Regionalladen, Rottenburg

Weitere Infos zur Aktion gibt es hier und Informationen zu Produkten aus naturschonender Bewirtschaftung von lokalen Erzeugern aus dem Landkreis Tübingen findet man hier

