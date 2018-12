Weihnachten Advent – Von wegen „stade“ Zeit

Reutlingen / Gabriele Böhm

„Ochs und Esel in der Krippe waren langweilig, deshalb hab ich noch ein Bronto-Saurier dazugestellt. Und einen kaputtgegangenen König durch den Heiligen Batman ersetzt.“ Mit einem Schüleraufsatz „Adpfent“ eines bayerischen Lausejungen gelang Günther Maria Halmer das Warm-Up mit dem Publikum, das die Kundenhalle in der Kreissparkasse füllte. „Do komme ausm Lacha nemme raus“, sagte eine Zuhörerin in der Pause.

Der 1943 in Rosenheim geborene Halmer ist aus über 150 Fernseh- und Kinofilmen einem breiten Publikum bekannt. 2017 veröffentlichte er seine Biografie „Fliegen kann jeder“, die er in der Sparkasse signierte.

Seinen ersten Applaus erhielt Halmer für die Bemerkung, dass er bereits Jungingen, Burladingen und Tübingen kenne und jetzt auch gerne Bekanntschaft mit Reutlingen schließe. Der Schauspieler las Advents- und Weihnachtsgeschichten von Peter Frankenfeld, Gerhard Polt, Axel Hacke, Ludwig Thoma, Erich Kästner und Somerset Maugham vor, wobei seine lebendige Vortragsweise, seine klare Aussprache und der trockene Humor das Publikum sofort erreichten.

Seufzer gab es, als Halmer darüber berichtete, wieviel für Weihnachten vorzubereiten sei. „Dabei heißt die Adventszeit im Bayerischen die „stade“, also ruhige Zeit“, so Halmer. Die Bezeichnung komme wohl davon, dass nach dem Schmücken der Stube, Backen, Kochen und vielen Verwandtschaftsbesuchen die Hausfrau einfach nicht mehr könne und sehr „stade“ sei.

Beim Hörspiel über den Kauf eines „Biobaums“ las Halmer die Rolle der Kundin und des Händlers mit so unterschiedlichen Stimmen, das man wirklich meinen konnte, zwei Personen vor sich zu haben. Nachdem die kritische Kundin sich nicht für einen Christbaum entscheiden konnte, meinte der Händler mit einem überzeugenden Argument, dass Kinder zur geistigen Entwicklung unbedingt einen Baum brauchten. Empfehlenswert sei die „Tiroler Riesen-Zwergtanne“, die absolut biologisch sei und nur mit Mist von freilaufenden Kühen und einem Kasten Weißbier gedüngt wäre. Händereibend verriet der Händler nach dem sehr einträglichen Verkauf, er habe der Kundin eine ganz normale Tanne aus der Ukraine für gerade mal acht Euro angedreht.

Auch die Geschichte „Der Baum“ von Peter Frankenfeld sorgte für viele Lacher. Nach der Suche von Weihnachtsschmuck in einem großen Karton mit Lamettasträhnen und Kugeln machen sich Peter und Kumpel Henry auf den Weg, um einen passenden Baum zu finden. Es ist kalt, die beiden frieren und so wird das von der Hausfrau mitgegebene Geld nach und nach fast gänzlich in Schnaps im Wirtshaus umgesetzt. Am Ende reicht das Geld nur noch für einen kleinen Baum, der „ja auch viel schöner ist“ und mit der Säge gerecht auf Peter, Henry und den neuen Freund hinter der Theke aufgeteilt wird.

Im Theaterstück „Das Christbaumbrettl“ von Karl Valentin schlüpfte Halmer in vier Rollen. Der Hausherr mit tiefem Bass, öfter unterbrochen vom Sohnemann, ist laut seiner Frau mit sich überschlagender Stimme „ein guter Mann, aber ein furchtbares Rindvieh“. Hat er doch beim Christbaumkauf vergessen, dass unbedingt das Brettkreuz, auf dem der Baum steht, dabei sein sollte.

In diese Diskussion platzt dann ein Kaminkehrer, der die Familie darauf hinweist, dass nicht der 24. Dezember, sondern der 24. Juni naht. „Himmikreuzsapprament! Da geht nachher mei Abreißkalender nach!“ ruft der Vater verärgert aus. Kurzum, das Reutlinger Publikum erlebte in der Vorweihnachtszeit einen vergnüglichen, mit viel Beifall bedachten Abend.