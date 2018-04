Reutlingen ADFC-Tour am Sonntag

Reutlingen / swp

Am Sonntag, 8. April, startet der ADFC Reutlingen mit einer Familientour ins neue Fahrradjahr. Ein „Rotes Pferd“ aus Muschelkalk, „Die Hose“ aus Metall, ein „Aquamobil“ und „Drei Gladiatoren“ – das alles und noch viel mehr gibt es zu bestaunen am Metzinger Rad-Kunst-Weg. Alte und neue Kunstwerke werden mit dem Rad angesteuert, dazu gibt es einiges zu hören über die Künstler und ihre Werke. Ein schöner Sonntags-Familienausflug, auf dessen insgesamt elf Kilometer langen Strecke sich eine Attraktion an die andere reiht. Die Tour dauert insgesamt etwa zwei Stunden, Getränke und Vesper bitte mitbringen. Start ist um 11.15 Uhr am Metzinger Bahnhof, eine individuelle Anreise per Bahn ab Reutlingen um 10.48 Uhr ist möglich.

Weitere Auskünfte gibt es unter Telefon (01 70) 9 77 44 99.