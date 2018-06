Am Rande der Messe Acht Sitze für die Familie

Am Rande der Messe

Von Evelyn Rupprecht

Vater und Sohn sitzen Seite an Seite auf der Rückbank eines riesigen Vans. Der Rest der Familie umrundet das Fahrzeug und begutachtet Form und Farbe. „Bei uns ist das vierte Kind unterwegs. Aber wir haben nur einen Fünfsitzer“, vertraut der Vater dem Autoverkäufer an. Der versteht. „In unseren Van hier passen acht Personen“. Acht? Der Mann ist begeistert. „Sechs Kinder gehen da rein“, sagt er zu seiner Frau und seine Augen leuchten angesichts der ganz neuen Möglichkeiten in Sachen weiterer Familienplanung. Doch seine Gattin hat sich schon umgedreht und ist mit der Kinderschar auf dem Weg zur Hüpfburg, deren langer Giraffenkopf weit hinausragt über den Rest des Messegeländes.

Karusselfahren, Fußball-Darts, Kinderschminken und das Gewinn-Spiel am Stand der Südwest Presse sind jetzt erstmal angesagt, bevor die junge Familie weiter geht zur Streetfood-Meile. Die macht ihrem Namen alle Ehre. Es gibt Crêpes, Tapas, Pommes, Burger, Cevapcici, Paella, Fajitas und Cachapas und für die Erwachsenen auch noch Cocktails obendrauf. Hungern muss hier also niemand – auch unsere potenziellen Van-Käufer nicht, die’s dann doch irgendwann wieder zurück zieht zu dem Groß-Fahrzeug mit den acht Sitzen. Während der Vater noch ums Auto tigert, ist die Mutter schon einen Schritt weiter. „Wenn wir den kaufen“, sagt sie, „fahre ich. Und sonst niemand“.

So viel zum Thema Familien – die wohl eine der größten Besuchergruppen dieses Wochenendes waren. Es kamen aber auch viele 18- bis 25-Jährige auf die Bösmannsäcker. Überall dort, wo PS-starke Sportwagen standen, waren sie zu finden. Und die Senioren? Die waren eher auf der Suche nach „was Bequemem“, wie es ein älterer Reutlinger ausdrückte. Auch er wurde fündig. Nicht bei den tiefer gelegten Sportwagen, aber bei den höher gebauten SUV.