Reutlingen Achalmstadt in Narrenhand

Achalmstadt in Narrenhand

Reutlingen / Von Ralph Bausinger

Am Sonntag, 10. Februar, verwandelt sich Reutlingen zumindest für einige Stunden in eine Kapitale des närrischen Frohsinns. Rund 60 Gruppen mit mehr als 2500 Hästrägern und Guggamusikern aus dem Ländle und von außerhalb ziehen durch die Achalmstadt.

Vor dem Beginn des bunten Treibens empfängt pünktlich um 10.10 Uhr der Reutlinger Kulturbürgermeister Robert Hahn Zunftmeister, Präsidenten und Prinzenpaare der beteiligten Narrenzünfte im Foyer des Ratsgebäudes. Die Mitglieder des Männervereins Reutlingen, die den Umzug organisieren, rechnen mit rund 150 Narren beim städtischen Empfang. Das erst vor kurzem gekürte Reutlinger Prinzenpaar, Seine Tollität Prinz Martin II. von der Schönburg und Ihre Lieblichkeit Prinzessin Marianne von der Weser Auen, wird Gäste mit dem Jahresorden auszeichnen.

Um 13.11. Uhr geht’s los

Höhepunkt des Tages ist fraglos der Umzug. Angeführt wird der Narrensprung, der pünktlich um 13.11 Uhr startet, von der Guggamusigg Rommdreibr aus Rechberghausen, es folgt der Männerverein mit dem Prinzenpaar. Anschließend werden auf der Strecke die Hexen ihr Unwesen treiben und die Besucher mit wagemutigen Pyramiden begeistern.

Die Strecke hat sich gegenüber den Vorjahren nicht verändert. Die Gruppen laufen am Gartentor, dem Heim des Männervereins, los. Über die Metzgerstraße geht es durch die Bollwerkstraße in die Wilhelmstraße. Auf dem Marktplatz löst sich der Umzug, der von der Werwölfen aus’m Gäu beschlossen wird, dann auf. Verteilt auf die Umzugsstrecke gibt es drei Sprecherwagen, welche die Besucher über die vorbei paradierenden Gruppen und deren Narrenrufe informieren. In diesem Jahr sind mit den Mitteleschenbacher Waldschepperern aus dem Landkreis Ansbach und den Fasenickl Kipfenberg (Kreis Eichstätt) gleich zwei Narrengruppen aus Bayern beim Umzug mit vertreten.

Stimmung auf dem Marktplatz

Nicht fehlen darf auch der Patenverein der Reutlinger Narren, die Gesellschaft Möbelwagen aus Stuttgart. Deren Musiker werden, verspricht Michael Frank, der Vorsitzende des Männervereins, nach Umzugsende Narren und Gästen auf dem Marktplatz einheizen. Und selbstverständlich muss während des Umzugs niemand hungern oder dürsten.