Umsteigen auf ÖPNV und Fahrrad fahren sollen die Reutlinger Bürger, so der umfassende Wunsch von Verwaltung und Gemeinderat. Doch die Radfahrer plagen nicht nur die fehlenden Radwege und die Tatsache, dass vorhandene Radwege oft in einem schlechten Zustand sind. Vielmehr fehlt es auch an Radabstellmöglichkeiten, vor allem in der Innenstadt.

Samstags mit dem Fahrrad zum Markt und in die Reutlinger Stadtmitte. Hört sich gut an, doch wohin mit dem Fahrrad, wenn man in der Wilhelmstraße unterwegs ist. Die Einzelhändler sind wenig begeistert, wenn Räder vor ihren Schaufenstern abgestellt werden. In der gesamten Wilhelmstraße kann man nirgendwo schnell sein Rad abstellen. Und die Abstellmöglichkeiten am Hintereingang der Buchhandlung Osiander sowie unter den Rathausarkaden sind mehr als überfüllt.

Konzept beantragt

Ein Zustand, der rasch geändert werden muss, findet die CDU-Fraktion des Gemeinderats. Sie hat deshalb bei der Verwaltung beantragt, dass ein Konzept erstellt werden soll, wie viele Abstellmöglichkeiten Reutlingen für den neu zu erwartenden Radverkehr benötigt. Eine Analyse, die verwaltungsintern erstellt werden kann, sind Elisabeth Hillebrand, Karin Villforth und Udo Weinmann von der CDU-Fraktion überzeugt. Die Erstellung eines Gutachtens halten die Christdemokraten für wenig sinnvoll. Das würde alles viel zu lange dauern. „Wir müssen jetzt handeln“, sind die drei überzeugt. Denn bereits jetzt gebe es deutliche Engpässe, in Zukunft seien noch mehr Fahrräder in der Innenstadt zu erwarten.

Dabei geht es der CDU auch um sichere Abstellmöglichkeiten, haben viele Radler doch hochwertige Zweiräder oder sogar E-Bikes. Die Abstellmöglichkeiten müssten flächendeckend über das Stadtgebiet verteilt werden, neben der Innenstadt sind vor allem Sportstätten, Jugendhäuser und die Nähe zu sonstigen Einrichtungen im Blickfeld der CDU. Der Kreativität der Planer sind diesbezüglich übrigens keine Grenzen gesetzt. In anderen Städten gibt es bereits Fahrradtürme oder mehrstöckige Abstellmöglichkeiten, die auch überdacht sind. „Uns geht es jetzt zunächst einmal um eine rasche Analyse und die Ermittlung des Bedarfs“, sagt Karin Villforth.

Masterplan Radverkehr

Die Bedeutung der Radabstellmöglichkeiten für den Umstieg der Bürger aufs Rad hat man übrigens bereits im Mitte 2018 erstellten Masterplan Radverkehr erkannt. Dort steht: „Nur wenn es gesicherte und komfortable Abstellmöglichkeiten an den Quell- und Zielpunkten gibt, findet das Fahrrad als Verkehrsmittel eine hohe Akzeptanz.“ Nun liegt es also an der raschen Umsetzung. Die CDU will auf jeden Fall an dem Thema dranbleiben.

