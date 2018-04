Reutlingen Ab sofort im Einsatz

Reutlingen / Norbert Leister

Dichter Rauch quoll am Samstagvormittag aus der Werkstatt der Reutlinger Feuerwehr in der Hauffstraße. Nun brannte es aber nicht wirklich im eigenen Haus, es handelte sich um sogenannten Disco-Rauch – und der war losgelassen worden, damit die 13 Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Grundausbildungslehrgangs ihre praktische „Feuertaufe“ bestehen konnten. „Nach 132 Stunden Ausbildung im theoretischen und praktischen Bereich gilt es nun, einen Fahrzeugbrand in einer Werkstatt mit einer Personenrettung zu bewältigen“, erläuterte Lehrgangsleiter Peter Werner kurz vor Beginn des „Ernstfalls“. Danach stand noch eine Brandbekämpfung in einem Wohngebäude auf dem Programm.

„Das ist schon heftig, wenn die Teilnehmer der Ausbildung drei Wochen lang jeden Abend Theorie pauken und dann eine weitere Woche in den Osterferien jeden Tag von morgens 8 bis abends 17 Uhr die Praxis üben“, sagte Ralf Henes von der Dokumentationsgruppe der Reutlinger Feuerwehr. „Da werden unterschiedliche Szenarien durchgespielt wie Hilfeleistung, Brand, Personenrettung oder auch der Umgang mit Gefahrstoffen“, so Henes. Jede Feuerwehrfrau und jeder Feuerwehrmann macht diese Grundausbildung zu Beginn seiner Karriere bei den Brandbekämpfern mit. „Dieses Jahr waren es sechs Mitglieder aus den Jugendfeuerwehren und sieben ‚Quereinsteiger‘, die noch nie etwas mit der Feuerwehr zu tun hatten“, erläuterte Werner. Im theoretischen, sehr umfangreichen Teil der Ausbildung ging es nach den Worten des Lehrgangsleiters um Verbrennungsvorgänge, um Hydraulik und ganz viel mehr. Im praktischen Bereich wurde der Einsatz von Leitern und Löschgeräten geübt und von allen Materialien, die sich auf so einem Feuerwehrfahrzeug befinden.

„Die Übungen haben gezeigt, dass die Anwärter ihr Handwerk verstehen“, zeigte sich Reutlingens Feuerwehrkommandant Harald Herrmann nach den Abschlussübungen zufrieden mit dem Nachwuchs. „Ab morgen sind Sie im Einsatz“, sagte er zu den 13 Grundausbildungs-Teilnehmern. Bei den tatsächlichen, realen Einsätzen werde es allerdings „ganz andere Situationen geben, die nicht kontrolliert sind“, so Herrmann. Deshalb sei es auch unbedingt notwendig, dass die jungen Feuerwehrleute sich auf die Anweisungen des Truppführers verlassen. „Wichtig ist aber auch, den kameradschaftlichen Teil zu pflegen – weil die psychosozialen Belastungen bei Einsätzen enorm hoch sein können“, betonte Herrmann.

Bevor Reutlingens Feuerwehrkommandant den Ausbildern dankte, mahnte er den Nachwuchs aber auch: „Ihr werdet bei euren Einsätzen in Bereiche kommen, die durch das Grundgesetz geschützt sind, macht keine Fotos in Wohnungen oder von Verletzten und setzt auf keinen Fall welche in die sozialen Medien.“