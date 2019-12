Seit dem Umbau der Gartenstraße zur zentralen Verkehrsachse für den ÖPNV kommt es immer wieder zu Verkehrsstaus. Weshalb auch die Busse ihre Fahrzeiten oft nicht einhalten können, was wiederum zu massiven Beschwerden seitens der Fahrgäste führt. Die Stadt hat bereits in Aussicht gestellt, dass ab Frühjahr die Linksabbiegespur an der Kreuzung Karlstraße bei Galeria Kaufhof für Autofahrer gesperrt werden soll. Allerdings geht das den Grünen nicht schnell genug. Holger Bergmann wollte am Dienstagabend im Gemeinderat wissen, wieso die Maßnahme nicht sofort durchgeführt wird. Wegen der notwendigen Markierungsarbeiten, so die Antwort, und die sind im Winter nicht möglich.