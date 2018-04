SRTADTKREIS „Wir wollen den Stadtkreis“

Stadtkreisgründung: Stand des Verfahrens

Bis spätestens 27. April muss die Landesregierung die von den Regierungsfraktionen Grüne und CDU gestellte große Anfrage mit ihrem umfassenden Fragenkatalog (wir berichteten) im Landtag beantworten, sagte gestern Carsten Dehner, Pressesprecher im Innenministerium Baden-Württemberg auf Nachfrage.

Dehner geht davon aus, dass sein Haus eine Vorlage in die Kabinettssitzung am 24. April einbringen wird, die dann an den Landtag weitergeleitet wird. Zum Inhalt der Vorlage wollte Dehner keine Aussage treffen. „Wie es dann weitergeht, liegt in den Händen des Landtags“, betonte der Ministeriumssprecher. rab