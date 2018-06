Naturschutz „Wert der Flächen vermindert“

Eningen / Gabriele Böhm

Bei der Bürgerfragerunde im Eninger Gemeinderat wurde ein Thema angesprochen, das Rat und Verwaltung weiter beschäftigen wird. Dr. Karin Hehl vom Obst- und Gartenbauverein fragte, ob die Gemeinde ihr Einspruchsrecht gegen die Entscheidung des Regierungspräsidenten geltend mache, Streuobstwiesen in den Flora-Fauna-Habitat (FFH) Lebensraumtyp Magerrasen umzuwandeln.

„Das hat eine starke Wertminderung der Grundstücke zur Folge“, sagte sie. Auch die Artenvielfalt der Streuobstwiesen werde reduziert. Der Windschutz der Bäume entfiele. Die gemeindeeigenen Streuobstwiesen lägen außerhalb des FFH-Gebietes. Vereinskollege Jürgen Rothe pflichtete ihr bei. „Pro Hektar stehen 60 bis 80 Bäume auf den Streuobstwiesen, um die wir uns sehr bemüht haben.“ Auf Magerwiesen sollten laut Plan nur noch zehn bis 15 Bäume stehen, weil sie die Grundstücke zu stark beschatteten. Da nur die Bewirtschafter der Wiesen, nicht aber die Eigentümer informiert worden seien, hätten natürlich auch keine Einsprüche kommen können.

„Ich finde es furchtbar, was da von den Bürokraten von oben herab beschlossen wird“, sagte Wolfgang Tittl (CDU). „Es ist widersinnig, etwas zu zerstören, was man mühsam aufgebaut hat“, so Dr. Barbara Dürr (FWV). Man müsse andere Kommunen mit ins Boot holen. Florian Weller (CDU) forderte eine „saubere Aufarbeitung“ des Themas. Simone Büttner (GAL) bat ebenfalls um Klärung. Bürgermeister Schweizer versprach, entsprechend zu handeln.