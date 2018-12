Kommunalpolitik „Viele Köpfe haben viele Ideen“

Pfullingen / swp

Zu einem gemütlichen Treffen unter dem Motto „Wir wollen Danke und Willkommen sagen“ hat die Grün-Alternative Liste Pfullingen (GAL) vor kurzem eingeladen. Zahlreiche Pfullinger – darunter einige neue Gesichter – waren der Einladung gefolgt. Nach einer kurzen Begrüßung von Seiten der Fraktionsvorsitzenden Traude Koch folgte ein Dank an alle, die sich für die GAL engagiert haben, sich weiterhin oder neu engagieren wollen. Bei der sich darauf anschließenden Vorstellungsrunde wurde deutlich, dass die GAL bunter und vielfältiger geworden ist. Viele jahrzehntelang aktive Mitglieder, allen voran Sigrid Godbillon, Stadträtin, und Dr. Detlef Rumpf, ehemaliger Stadtrat, streiten und arbeiten in der GAL genau so engagiert mit, wie neue Gesichter, wie beispielsweise Dr. Antje Schöler, derzeitige Vorsitzende des Gesamtelternbeirates in Pfullingen und Michael Maurer, evangelischer Religionslehrer. Mit dem Ehepaar Malin-Sophie, Stadträtin und Michael Hagel, ehemaliger Kreis- und Stadtrat, ist auch die Generation der Familiengründer vertreten. „Der deutschlandweite Trend, dass die Grünen alle Menschen jeder Altersgruppe erreichen, ist auch in Pfullingen angekommen“, resümierte Traude Koch die Sitzung.

Denkanstöße erwünscht

Wie bei den Grünen üblich, blieb es nicht nur beim gemütlichen Teil, wobei das nicht heißt, dass es ungemütlich wurde. Im Gegenteil: die drei Stadträtinnen sind immer dankbar für Anregungen, Ideen und Denkanstöße, heißt es in einer Mitteilung der GAL. „Viele Köpfe haben viele Ideen. Eine solche Basisdemokratie ist zwar mühsamer aber definitiv fruchtbarer wie das Kochen im eigenen Süppchen“, so Malin Hagel über den am Abend entstandenen „Think Tank“.

„Bei uns ist Jede und Jeder willkommen, der sich für grüne Ideen interessiert und sich einbringen möchte“, fasst Sigrid Godbillon die Botschaft des Abends zusammen. „Gerade die kritischen Anfragen zu Flächenverbrauch, Nahverdichtung, Mobilität und Soziales stößt bei uns Rätinnen immer eine wichtige Reflexion über unsere Entscheidungen an.“

Denn egal ob es um neue Baugebiete oder den Erhalt und Ausbau von Kinderbetreuung gehe: Grüne Inhalte und Herangehensweisen seien stets differenziert und manchmal unkonventionell – und gerade das mache die GAL aus.

Die nächsten Termine: Am 17. Januar, 19 Uhr, trifft sich die Arbeitsgruppe „Flyer“. Ab 20.15 Uhr ist die Sitzung des Ortsvereins Pfullingen von Bündnis 90/Die Grünen mit Aufstellung des Vorschlags für die Kandidatenliste zur Kreistagswahl.

Am 24. Januar, 20 Uhr, trifft sich die Arbeitsgruppe „Fahrrad“ im Alten Bahnhof, am 31. Januar, 20 Uhr, veranstaltet die GAL einen Themenabend zu E-Mobilität im Alten Bahnhof und am 21. Februar, 20 Uhr, werden die Kandidaten für die Gemeinderatsliste nominiert.