Launige Reggae-Musik hallt hinter der großen Betonwand hervor, die das Gelände der Rohstoffverwertung Reutlingen (RVR) von den Bahngleisen trennt. Auf der großen Wiese sitzen jüngere und ältere Menschen, sie sonnen und unterhalten sich, und fotografieren das, was sich da gerade vor ihren Augen abspielt.

100 Dosen Farbe

47 Graffiti-Künstler haben sich an einer 150 Meter langen Betonwand zu schaffen gemacht. Diese wollen sie innerhalb von zwei Tagen in ein riesiges Kunstwerk verwandeln. „Wir haben 1000 Dosen Farbe bestellt, die Grundierung haben die Künstler selbst mitgebracht“, berichtet Julius Zenker vom Jugendhaus Hohbuch. Die Stiftung Jugendwerk Reutlingen hat das Projekt in Kooperation mit der “Abteilung Jugend“ der Stadt Reutlingen auf die Beine gestellt. Die RVR „spendierte“ die Betonwand, die GWG hat laut Zenker auch einen Zuschuss gegeben. Was die Künstler auf die Wand zaubern, kann er in diesem Moment noch gar nicht sagen. „Ich komme selbst aus der Graffiti-Szene, ich halte nichts davon, bei so einem Projekt Vorschriften zu machen“, sagt er.

Legale Flächen nicht so bekannt

Durch „Jules“, wie Zenker von vielen jungen Reutlingern genannt wird, ist auch Kijan Ghanavati zu diesem Projekt gekommen. „Ich male seit vier Jahren“, erzählt der 21-Jährige. „Zu Graffiti bin ich durch einen Freund gekommen.“ Ghanavati ist gerade mit dem Hintergrund seines Kunstwerkes beschäftigt, kunterbunt soll der werden. Dann wird er seinen aufwendig gestalteten Künstlernamen darüber sprayen, „Piece“ nennen sie das in der Sprayer-Szene. „Reutlingen sollte bunter werden“, findet Ghanavati. Und: „Die legalen Flächen zum Sprayen sind lange nicht allen bekannt.“

Sebastian Klingbiel und Arnim Emmert beobachten die Sprayer aufmerksam, filmen und fotografieren immer wieder. Die beiden Männer sind Kunstlehrer an der Eichendorff-Realschule. Mit rund 20 Schülern der Klassenstufen 6 bis 9 haben sie unlängst die Unterführung beim Westbahnhof besprayt. Dieses schulische Kunstprojekt hat die beiden angefixt, sagen sie. Bei „urbara.rt“ wollen sie sich nun neue Inspiration holen. „Das hat den Schülern super Spaß gemacht“, sagt Emmert. „Lieber machen sie so etwas, als dass sie Fortnite zocken.“

26 Dosen Farbe hat jeder Teilnehmer bekommen. Ein junger Mann aus der schweizerischen Partnerstadt Aarau ist dabei, ein Künstler aus der amerikanischen Partnerstadt Reading, auch vier Studenten aus Bouaké, die gerade ihren Freiwilligendienst in Reutlingen machen.

Acht Kunststudentinnen aus der englischen Partnerstadt Ellesmere Port und ihr Wandabschnitt stechen besonders hervor: Sie verewigen keine „Pieces“ auf der Wand, sondern malen mit der Hilfe von Schablonen kunterbunte Fratzen. Ein paar Meter weiter spielt eine Band in der Sonne des Spätnachmittags. „Jules“ Zenker ist hochzufrieden mit dem ersten Projekttag: „Jetzt hat ja zum Glück auch das Wetter noch mitgespielt.“