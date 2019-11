Bei Events ist es wie beim Fußball: „Never change a running system“ – ein System, das funktioniert, sollte man nicht ändern, weiß Tanja Ulmer, Geschäftsführerin der Stadtmarketing und Tourismus Reutlingen GmbH (StaRT). Und doch geht „Reutlingen leuchtet“ bei seiner dritten Auflage am Samstag, 30. November, mit einigen Modifikationen an den Start. Dazu gehört auch die Verschiebung um eine Woche auf den Vorabend des ersten Advents, um auch vom Black Weekend profitieren zu können. Bei einer Mitgliederbefragung von RT-aktiv hatten sich 64 Prozent für die Verschiebung ausgesprochen, berichtet Christian Wittel, Vorsitzender von RT-aktiv.

Welt aus Klang, Licht und Farbe

Ansonsten setzen das Stadtmarketing und die Interessengemeinschaft für ein attraktives Reutlingen bei der langen Einkaufsnacht auf bewährte Elemente. Die Achalmstadt soll sich an diesem Abend in eine „kreative, gut gelaunte Welt aus Klang, Licht und Farbe“ verwandeln, betont Ulmer. Auf dem Marktplatz wird es eine Musik- und Lasershow geben, die um 18 Uhr startet. In Choreografien, die bei jeder der insgesamt elf Vorstellungen wechseln, tanzen Formen aus Licht und Farbe zur Musik über den Nachthimmel. Sie verändern ihre Gestalt, verschwinden, tauchen unerwartet wieder auf und befeuern spielerisch die Fantasie. Bis 23 Uhr ist das Spektakel alle halbe Stunde zu sehen; nebst Laser-Shows erstrahlt das Gebäude 9 in einer klingenden Licht-Fassaden-Show. Dazu laden Lichtinstallationen in der gesamten Innenstadt, die zum Flanieren und Bummeln einladen.Vertreter der Reutlinger Gastro-Initiative sorgen für die richtige Stärkung zwischendurch.

Buden bis 23 Uhr geöffnet

Erstmals mit dabei sind die Weihnachtsmarkt-Beschicker. Sie haben ihre Buden entlang der Wilhelmstraße und rund um die Marienkirche ebenfalls bis 23 Uhr geöffnet. Der Ausschank an der Versorgungsständen und auf den Freiflächen geht bis Mitternacht. So können die Besucher ihren Einkaufsbummel mit einem Glühwein oder Punsch ausklingen lassen.

Auf der großen Eisfläche des Weihnachtsmarkts am Albtorplatz können die Shoppingfreunde ihre Fähigkeiten auf Kufen unter Beweis stellen. Von 20 bis 23.30 Uhr wird dann der Albtorplatz zur Bühne: Die Reutlinger Rock- und Pop-Kombo Edenfive will nicht nur die Besucher unterhalten, sondern auch die Eisläufer zu der einen oder anderen Pirouette inspirieren.

Bunte Installationen

Am Tübinger Tor finden sich große, bunte Leuchtobjekte, die als Fotomotive fungieren und für illuminierte „InstaMoments“ sorgen. Sie bieten eine tolle Kulisse für Selfies. Auch die Gebäude der teilnehmenden Einzelhändler, Gastronomen und Dienstleister warten an diesem Abend mit bunten Installationen auf. Die Sitzungssäle des Rathauses, das Spitalgebäude und das Gebäude der Tourist Information strahlen, wie Ulmer sagt, um die Wette. Bekannte Reutlinger Gebäude wie die Nikolaikirche, das Gartentor oder Färber- und Gerberbrunnen, sind stimmungsvoll in Szene gesetzt.

Stimmung in die Stadt bringen

„Das Programm kann sich sehen lassen. Wir wollen Stimmung in die Stadt bringen“, sagt die StaRT-Geschäftsführerin über die Veranstaltung, die sich eher an ein jüngeres Publikum richtet.