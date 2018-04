Stadtbibliothek „Lieselotte“ kommt nach Betzingen

Betzingen / swp

Die Kuh Lieselotte ist Kult! Seit 2006 begeistern die Bilderbücher des Autors und Illustrators Alexander Steffensmeier rund um die eigenwillige und liebenswerte Kuh Kinder und ihre Eltern. Egal ob sie dem Postboten auflauert, in Urlaub fährt, einen Schatz sucht oder Geburtstag feiert, auf jeder Buchseite gibt es eine Vielzahl witziger Details von Lieselotte und ihren Freunden zu entdecken.

Die Fachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen beim Regierungspräsidium Tübingen hat eine Ausstellung mit Originalen und Büchern des Illustrators realisiert, die einen humorvollen Einblick in Lieselottes Welt und einen Überblick über das Schaffen des Künstlers gibt.

Interessierte können die Ausstellung vom 10. bis zum 27. April in der Zweigstelle Betzingen der Stadtbibliothek Reutlingen zu den üblichen Öffnungszeiten besuchen. Der genaue Terminplan mit den Stationen der Ausstellung ist bei „Aktuelles“ unter der Adresse www.rt.fachstelle.bib-bw.de zu finden.

Steffensmeier wurde 1977 in Lippstadt geboren und wuchs in einem kleinen Dorf in Ostwestfalen auf. Sein Designstudium mit Schwerpunkt Illustration absolvierte er an der Fachhochschule Münster. 2004 machte er sein Diplom mit dem Bilderbuch „Lieselotte lauert“, das 2006 im Fischer-Verlag erstmals veröffentlicht wurde.

Info Begleitend zur Ausstellung gibt es am Dienstag, 10. April, um 16 Uhr für Kinder ab vier Jahren ein Bilderbuchkino in der Betzinger Zweigstelle, Im Wasen 5. Dabei wird eines der vielen Abenteuer der Kuh Lieselotte vorgelesen.