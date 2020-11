Der Landkreis Reutlingen bietet den Kulturschaffenden im Kreis aus den Bereichen Bildende und Darstellende Kunst während diesen schwierigen Monaten eine Unterstützung an und lobt kurzfristig ein Kunstprogramm unter dem Thema „Klangvoll und bunt“ aus. Insgesamt stehen 25 000 Euro zur Verfügung. Erwünscht ist eine künstlerische Auseinandersetzung mit der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Situation während der Corona-Pandemie. Die Bewerbungsfrist endet am 6. Dezember.

Seit dem 2. November sind erneut Kulturbetriebe – sowohl Kultureinrichtungen als auch die Künstlerinnen und Künstler – von den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie stark betroffen. Bereits geplante Veranstaltungen müssen abgesagt und Kulturbetriebe geschlossen werden. Dies führt zu existentiellen Unsicherheiten der Kunst- und Kulturakteure. „Wir wollen mit dem kurzfristig aufgelegten Kunstprogramm deshalb gerade jetzt die Kunst- und Kulturschaffenden im Landkreis Reutlingen ermutigen und unterstützen, um damit ein klares Zeichen zu setzen: Kunst und Kultur machen unseren Landkreis Reutlingen lebenswert und sind unverzichtbarer Pfeiler unseres Gemeinwesens,“ erklärt Landrat Thomas Reumann. Das Kunstprogramm wird unterstützt durch den Zweckverband Oberschwäbische Elektrizitätswerke.

Aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie verlegt das Landratsamt Reutlingen die Ausschreibung in den digitalen Raum: Die Arbeiten der Kunst- und Kulturschaffenden werden digital erreicht, die Auswertung der Jury erfolgt ebenfalls digital und die ausgewählten Arbeiten werden anschließend auf der Online-Kulturplattform des Landkreises Reutlingen www.kultur-machen.de präsentiert.

Prämiert wird in drei verschiedenen Bereichen: Bildende Kunst, Darstellende Kunst und Innovation „MedienKunst“.

Bereich Bildende Kunst

Der Landkreis Reutlingen kauft Kunstwerke in Höhe von je maximal 1500 Euro für seine Kunstsammlung an. Eingereicht werden eine oder mehrere hochwertige Fotografien des Kunstwerkes sowie eine Erklärung, in welcher die Künstlerinnen und Künstler schildern, wie die Corona-Pandemie ihr Leben beeinflusst hat. Die angekauften Kunstwerke werden schließlich in der digitalen Kunstsammlung des Landkreises Reutlingen kunstsammlung.kultur-machen.de öffentlich zugänglich gemacht.

Bereich Darstellende Kunst

Kulturschaffende aus dem Bereich Darstellende Kunst können sich künstlerisch mit den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie auseinandersetzen oder eine Performance eines in diesem Jahr ausgefallenen Stückes, Auftritts, Programms oder ähnlichem abliefern. Die Einreichung der entstandenen Arbeiten erfolgt durch ein Video oder anderen medialen Formaten. Daneben reichen die Künstlerinnen und Künstler eine Erklärung ein, welche Folgen die Corona-Pandemie auf Ihr Programm hatten. Die ausgewählten Videos werden schließlich auf www.kultur-machen.de öffentlich zugänglich gemacht.

Innovation „MedienKunst“

Der Landkreis Reutlingen prämiert künstlerische Beiträge, die durch ihren innovativen Umgang mit Kunst und digitaler Kulturvermittlung herausstechen. Neben den eingereichten Videos oder anderen medialen Formaten, reichen die Kulturschaffenden eine Erklärung ein, welche Folgen die Corona-Pandemie auf ihr Programm hatten. Auch hier werden die ausgewählten Videos auf www.kultur-machen.de öffentlich zugänglich gemacht.

Info Nähere Infos sind auf www.kultur-machen.de/Klangvoll_und_bunt zu finden. Arbeiten können bis zum 6. Dezember per Mail an a.kochendoerfer@kreis-reutlingen.de eingereicht werden. Interessenten können sich bei Fragen an Antje Kochendörfer per Mail an a.kochendoerfer@kreis-reutlingen.de oder unter (07121) 4 80 13 20 wenden.