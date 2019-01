Reutlingen „Kinder, wie die Zeit vergeht“

Reutlingen / Carola Eissler

Es war Barbara Boschs letzter Neujahrsempfang in ihrer Funktion als Oberbürgermeisterin der Stadt. Entsprechend groß war der Andrang gestern Vormittag in der Stadthalle, entsprechend lang die Reihe der Gratulanten. Viele Hände musste Bosch schütteln. Und am Ende ihrer letzten Rede gab es Standing Ovations.

Bosch erinnerte daran, dass vor zwölf Jahren mit dem Bürgerentscheid die Weichen für die Stadthalle gestellt wurden und nun bald der Millionste Gast begrüßt werden kann. „Kinder, wie die Zeit vergeht.“ In drei Monaten, Anfang April, läuft Boschs Amtszeit ab, 16 Mal hatte sie in die Stadthalle zum Bürgerempfang geladen. „Für mich war es 16 Jahre lang eine aufrichtige Freude und Ehre zugleich.“

Noch einmal zeichnete Bosch in ihrer Ansprache das Bild einer lebendigen und aufstrebenden Stadt, zeigte aber auch die Hürden und Probleme auf, mit denen wir in einer sich rasant verändernden Welt konfrontiert sind. Gerade in dieser digitalen Welt, in der Welt von sozialen Medien und zunehmender Anonymisierung seien die Stadtgesellschaft und das Miteinander herausragend und von entscheidender Bedeutung. „Es ist gut vorstellbar, dass uns als Stadt zunehmend die Aufgabe zukommen wird, menschliche Begegnungen zu ermöglichen, eine Infrastruktur hierfür bereit zu stellen.“ Für sie liege eine der Antworten auf diese gesellschaftlichen Veränderungen in einem entsprechenden Quartiersmanagement.. „Ein lebendiges Stadtquartier und die globalisierte Welt können zwei Seiten derselben Medaille sein.“ Und Bosch prognostizierte, man werde in Zukunft nicht ein, sondern viele Bürgerhäuser brauchen.

Dass die Stadt erheblich in die Kinderbetreuung investiere, betonte Bosch, im derzeitigen Doppelhaushalt rund 43 Millionen Euro. Und noch einmal so viel Geld fließe in die Mensen, in Sanierungen, Erweiterungsbauten und Ausstattungen an Reutlinger Schulen. „Ein in dieser Größe nie dagewesenes Programm.“ Aber auch auf ein würdevolles Leben im Alter werde geachtet mit dezentralen Pflegeheimen in den Stadtteilen. Bosch betonte, es dürfe nicht sein, dass Alter zum Altersrisiko werde. „Da bin ich froh, dass sich die Bundesregierung anscheinend wieder mehr mit politischen Themen und nicht hauptsächlich mit sich selbst beschäftigt.“

Für viel Ärger habe das Thema Mobilität gesorgt. Seit Januar gebe es das Umweltpaket in der Stadt, die Regionalstadtbahn werde zudem eine attraktive Alternative zum Auto. Die Stadt werde zugunsten von Fußgängern und Radfahrern umgebaut.

Bosch wehrte sich gegen falsche Behauptungen, die im Internet kursieren. So sei es nicht richtig, dass der Gemeinderat vor vielen Jahren gegen eine Dietwegtrasse gestimmt habe. Vielmehr sei der Gemeinderat damals dagegen gewesen, die Bundesstraße Dietwegtrasse auf eigene städtische Kosten vorzuziehen, bevor Klarheit herrsche, ob der Scheibengipfeltunnel kommt. Auch werde ein fehlender Bürgerentscheid zur Stadthalle beklagt, dabei habe es zwei Bürgerentscheide gegeben.

Auch in Sachen Stadtkreis würden falsche Behauptungen in Umlauf gebracht, sagte Bosch Die Unterlagen der Stadt seien öffentlich, die Analyse sei detailliert und fundiert. Das Innenministerium habe keine dieser Berechnungen in Zweifel gezogen. „Wer dies dennoch tut, sollte uns die konkrete Stelle nennen, an der wir uns vertan hätten.“ Aufgrund des Umstandes, kein Stadtkreis zu sein, habe die Stadt Reutlingen allein im Jahr 2017 auf rund 9,6 Millionen Euro verzichtet Wenn man den aktuellen Doppelhaushalt einschließlich der Finanzplanung hochrechne, dann entgehen der Stadt 38,4 Millionen Euro, so Bosch. „Wer also gegen einen Stadtkreis ist, muss auch sagen können, wie er fehlende Mittel zu finanzieren gedenkt.“ Bosch wies in diesem Zusammenhang auch auf die Dreiviertelmehrheit im Gemeinderat hin, die am Tag der Entscheidung des Landtags dafür gestimmt habe, Beschwerde gegen den Landtagsbeschluss einzulegen. Daraus könne auch nicht der Vorwurf der mangelnden Solidarität abgeleitet werden, „zumal längst unbestritten ist, dass der Landkreis auch ohne uns leistungsfähig bleibt“.

Mangelnde Solidarität, das würden im Gegenzug die Reutlinger erleben, im Landkreis und bei Entscheidungen des Kreistags, „wo man nicht gewillt ist, die besonderen Anforderungen in einer Großstadt durch angemessene finanzielle Unterstützung zu würden“. Eine Debatte im Kreistag über den Stadtkreis-Antrag sei übrigens inhaltlich ausdrücklich nicht erwünscht gewesen“, monierte Bosch. „Gesprächen hat sich die Stadt nicht verweigert und wird dies auch jetzt nicht tun. Wir würden nun allerdings gerne wissen, welche Grenzen uns das Land hierfür setzt, weil jede Änderung nur mit dem Land als Gesetzgeber funktioniert.“

Nicht nur das Amt des Oberbürgermeisters ist in diesem Jahr neu zu besetzen. Ende Mai finden auch Kommunalwahlen statt. „Bringen Sie sich in die vielen Beteiligungsprozesse ein“, appellierte Bosch an die Bürger. Vor allem Frauen und junge Reutlinger sollten sich überlegen, ob sie nicht für die kommunalpolitischen Gremien kandidieren wollen. Es gelte, nicht nur bei der Äußerung von Kritik aktiv zu sein, sondern auch bei der Gestaltung der Stadt.

An dieser Gestaltung haben sich die diesjährigen Empfänger der Verdienstmedaille wahrlich beteiligt: Günther Digel und Helmut Walz wurden für ihren besonderen Einsatz ausgezeichnet (siehe nebenstehenden Artikel zur Verleihung).