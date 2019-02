Schauspiel „Ich will nicht mehr als Freiheit“

Reutlingen / Jürgen Spieß

Die Angst vor Krieg und Gewalt auf 60 Minuten komprimiert: Fee Zweipfennig vom Kölner Krux-Kollektiv spielte am Sonntag zum Abschluss des Festivals „Monospektakel“ im Reutlinger Tonne-Theater den emotional aufgeladenen Monolog „Der Zwang“ einen Pazifisten, der in den Krieg ziehen muss. Die performative Inszenierung nach Stefan Zweigs gleichnamiger Novelle belegte nach der Siegerproduktion „Event“ den zweiten Platz beim Monospektakel-Wettbewerb.

Entscheidungen fallen manchmal rein zufällig, aus der Situation geboren, manchmal kann man sich aber auch gar nicht dagegen wehren. Zumal, wenn sie von oberster Stelle kommt und es darum geht, dem „Ruf des Vaterlandes“ zu folgen. So ergeht es dem Künstler F., der in ein anderes Land flüchtet, um dem drohenden Einberufungsbefehl zu entkommen. Doch die Furcht vor Entdeckung schwebt wie ein Damoklesschwert über ihm, und tatsächlich kommt eines Tages der Postbote und überreicht ihm einen offiziellen Brief aus der alten Heimat.

Daraus entspinnt sich in sechzig atmosphärisch dichten Minuten ein Widerstreit zwischen Entscheidung und Zwang, zwischen der nationalen Verpflichtung, für sein Land in den Krieg zu ziehen, und der Überzeugung, ein Pazifist zu sein, der Krieg schon deshalb ablehnt, „weil er unfrei macht, Täter und Opfer produziert, mordet“. Dieser Konflikt stürzt den Protagonisten in eine tiefe Sinnkrise und selbst seine bisherigen Überzeugungen geraten ins Wanken: „Ich habe keinen Ehrgeiz, Menschen zu töten“, brüllt F. in der Gestalt der jungen Folkwang-Absolventin Fee Zweipfennig, „ich will nicht mehr als Freiheit“. Auf der anderen Seite kann sich F. der mächtigen Kriegsmaschinerie kaum entziehen. Wie ein unsichtbarer Sog zieht es ihn gegen alle Stimmen der Ratio in Richtung Heimatfront, wo Gehorsam an oberster Stelle steht und der Tod so nah ist.

Der Kölner Regisseurin Elsa Weiland und der Schauspielerin Fee Zweipfennig ist es auf beeindruckende Weise gelungen, das Ein-Personen-Stück, das der 1920 erschienenen Novelle von Stefan Zweig entnommen wurde, in eine packende und intensive Performance zu verwandeln. Zweipfennig ist Erzählerin, Tänzerin, Kommentatorin und Protagonistin zugleich. Sie überzeugt sowohl schauspielerisch, als auch tänzerisch und spielt überdies die weibliche Stimme der Vernunft, die in fünffacher Ausführung auf Leinwandbahnen projiziert wird: „Du musst diesem Befehl nicht gehorchen“, beschwören sie die Stimmen aus dem Off, „du bist ein freier Mann in einem freien Land!“. Was ebenfalls beeindruckt: Die Bühnenversion löst den Text von Stefan Zweig nicht in bemühten Spielszenen auf. Vielmehr gibt die Akteurin ihre Ängste und Konflikte erzählend preis und verausgabt sich dabei bis zum Äußersten.

Sie führt Machtstrukturen in einer Demokratie, den wiedererstarkten Populismus und tief verankerten Chauvinismus in wütenden Statements vor. Und doch treibt sie der Kadavergehorsam unbarmherzig in Richtung des Heimatlandes, wo der Krieg tobt und Menschen sterben. Erst am Ende, als sie auf dem Weg zur Front einem Trupp verwundeter Kriegsgefangener begegnet, kommt sie zur Besinnung und beschließt endgültig, zu desertieren.

Elsa Weiland hat in „Der Zwang“ komplexe Sachverhalte sehr konkret auf das Schicksal einer Person heruntergebrochen, mit einer Darstellerin, die nicht nur sprachlich, sondern auch körpersprachlich überzeugt.

Diese Meinung vertrat nicht nur ein Großteil des Publikums, das die Produktion mit lang anhaltendem Applaus bedachte, sondern auch die fünfköpfige Jury, die die letzte Solo-Vorstellung des diesjährigen Monospektakel-Festivals mit dem zweiten Platz belohnte.

Der Gesamtsieg ging an das Stück „Event“ von John Clancy, gespielt von Michael Ransburg in der Inszenierung von Dieter Nelle für das Forum Theater Stuttgart: „Die besondere Bühnenpräsenz war ausschlaggebendes Moment, wie das genial einfache Bühnenbild und das gelungene Spiel mit dem Publikum“ so die Begründung der Jury. Den dritten Platz belegte „Kindereien“ von Raymond Cousse.