Kreis Reutlingen „Es wäre eine Anerkennung“

Kreis Reutlingen / Kathrin Kammerer

Andreas Roth und Karl Grüner warten mit Spannung auf die Kreistagssitzung am morgigen Mittwoch. Der Geschäftsführer des „franz. K“ und der Vorsitzende des Trägervereins hoffen, dass das Gremium ihnen bei der abschließenden Haushaltsdebatte endlich die ersehnten 30 000 Euro Förderung für das soziokulturelle Zentrum bewilligt. Als Geburtstagsgeschenk sozusagen: Denn es ist nun zehn Jahre alt.

2015 hatte das „franz. K“ zum ersten Mal 30 000 Euro als institutionelle Förderung beantragt. Das wurde abgelehnt – stattdessen gab es für drei Jahre jeweils 10 000 Euro als Projektzuschuss. Nun also der zweite Versuch. Fristgerecht hat das „franz. K“ wieder einen Antrag eingereicht, berichten Roth und Grüner. Dieser wurde nicht-öffentlich in zwei Ausschüssen diskutiert. Die franz. K-Macher luden dann im November alle Kreistagsfraktionen zu einem Vor-Ort-Termin ein, weil sie sicherstellen wollten, dass vor der Abstimmung auch alle Kreisräte wirklich verstehen, wie das soziokulturelle Zentrum organisiert ist. Wo das Geld also hinfließt.

Von allen Fraktionen kamen Mitglieder, sagt Roth – außer von den Freien Wählern (FWV), der stärksten Fraktion. Aber mit einzelnen Mitgliedern dieser Fraktion habe man trotzdem gute Gespräche geführt, fügt er hinzu. Nun, kurz vor der Abstimmung, ist die Lage also wie folgt: Die Verwaltung schlägt eine Förderung von 15 000 Euro vor. Dem schließt sich die CDU mit einem Antrag an. FDP, Linke, Grüne und SPD haben jeweils Anträge auf 30 000 Euro gestellt.

Roth und Grüner haben nun einen offenen Brief an alle Fraktionen geschrieben, in dem sie nochmal dringlich für die erhöhte Förderung werben. Außerdem haben sie alle Lokalzeitungen kontaktiert. Nagt das „franz. K“ so am Hungertuch? Nein, sagen die beiden, das nicht. „Eine bescheidene, angemessene Entlohung“, nennen die beiden ihr Aniegen. „Es wäre in erster Linie eine Anerkennung“, so Grüner. Dafür, dass das Zentrum „in hohem Maße“ die Kriterien der jüngst verabschiedeten Kulturkonzeption erfüllt. Dafür, dass von den rund 50 000 Zuschauern im Jahr 20 Prozent der personalisierten Kartenkäufe aus dem Landkreis kommen (ohne die Stadt selbst eingerechnet). Dafür, dass auch 20 Prozent der insgesamt rund 550 Mitglieder des Kulturvereins „franz. K“ aus dem Landkreis kommen.

Aber natürlich, 20 000 Euro mehr würden auch mehr finanzielle Spielräume ermöglichen, sagt Roth. Er spricht von einem „strukturellen Haushaltsdefizit“. Der Haushalt des Zentrums beträgt rund 1,5 Millionen Euro. 60 Prozent davon werden nach eigenen Angaben selbst erwirtschaftet. 400 000 Euro schießt die Stadt Reutlingen zu – diese hat ihren Beitrag seit der Gründung vor zehn Jahren damit verdoppelt.

Höchste Zeit also auch für den Kreis, mehr zuzuschießen? Das wird sich am Mittwoch zeigen. Die Freien Wähler und die CDU – die Fraktionen, die den Zuschuss ablehnen oder kritisch sehen – bilden im Kreistag jedenfalls die Mehrheit. Was nicht heißen muss, dass alle Mitglieder auch dagegen stimmen. Aber selbst wenn der Antrag abgelehnt wird: „Wir wollen nicht locker lassen“, sagt Grüner.

Übrigens: Auch andere Kultureinrichtungen werden bei der neuen Vergabe des Geldes wohl weniger bekommen, als sie gerne hätten. Die Tonne beispielsweise hätte gerne 180 000 Euro – vorgeschlagen sind 85 000 Euro. Die Württembergische Philharmonie Reutlingen hätte gerne 150 000 Euro – vorgeschlagen sind 130 000 Euro. Insgesamt sind 295 800 Euro für kulturelle Veranstaltungen und Einrichtungen vorgesehen.