Pfullingen „Es gibt keine Dunkelzone mehr“

Von Evelyn Rupprecht

Die Aufregung bei den Jägern Anfang 2015 war groß. Damals schickte sich die Stadt an, ihre Flächen nicht mehr an die Waidmänner zu verpachten, sondern Eigenjagdbezirke zu bilden und „nur“ noch Begehungsscheine auszugeben. Inzwischen ist es ruhig geworden um das Thema – schlicht, weil das neue System gut zu funktionieren scheint. Das zumindest erklärte Revierförster Bernd Mair kürzlich, als der Nabu der Stadt das Naturwaldgemeinde-Prädikat für die nächsten zehn Jahre verlieh. Der Titel, den die Echazstadt bereits seit 20 Jahren tragen darf, verpflichtet die Pfullinger auch dazu, die Jagd am Ziel waldverträglicher Wildbestände auszurichten. Und tatsächlich, so Mair, ist der Verbiss an den jüngeren Pflanzen zurückgegangen. Was auch daran liegt, dass im vergangenen Jahr 164 Wildschweine geschossen wurden – etwa 150 mehr als in Zeiten, als die Stadt noch nicht in Eigenregie unterwegs war.

„Pfullingen ist heute mustergültig aufgestellt“, freute sich der Revierförster jüngst, als der Nabu-Landesvorsitzende Johannes Enssle zu Besuch war. Wäre Pfullingen heute nicht so gut aufgestellt, hätte die Stadt aber auch ein immenses Problem. Denn mit dem alten Jagd-System stand die Kommune kurz davor, die Zertifikate zu verlieren, die für die Holzvermarktung nahezu unabdingbar sind. Der finanzielle Schaden, der dadurch entstanden wäre, hätte die Stadt hart getroffen. Durch die neue Jagdkonzeption – die Flächen werden nicht mehr verpachtet, sondern über Begehungsscheine bejagt – „wissen wir ganz genau, wer wann was schießt“, erklärt Mair. „Es gibt keine Dunkelzone mehr“, stellt er zufrieden fest. Genau diese Transparenz war es indes, die so mancher Jäger 2015 noch harsch als Überwachung kritisiert hatte. Doch diejenigen Waidmänner, die sich damals über die Neukonzeption aufgeregt haben, weiß der Revierförster, sind heute nicht mehr mit von der Partie – dem Pfullinger Wald treu geblieben sind allein diejenigen, die von Anfang an kein Problem mit der städtischen Regiejagd hatten. „Und es sind auch neue Jäger dazugekommen, solche, die im Sinne des Waldbesitzers agieren“, berichtet der Revierförster.

30 Begehungsscheine sind momentan vergeben. Vermarktet wird das Wild gemeinsam, verarbeitet wird es in der städtischen Wildkammer auf dem Bauhofgelände – und dort scheint’s viel zu tun zu geben, weil nicht nur die Zahl der geschossenen Wildschweine gestiegen ist. Auch bei den Rehen ist sie nach oben gegangen. Etwa 200 sind’s derzeit pro Jahr, vor 2015 waren es meist um die 130. Nach wie vor begleitet die Hochschule Rottenburg das Pfullinger Eigenregie-Modell. Die Hochschule, so Mair, habe 2015 eine Vegetationserhebung machen lassen, im Frühjahr 2018 folgte die zweite, die zum Vergleich dienen soll und jetzt noch ausgewertet wird. Einen Lichtschimmer, dass sich das Verbiss-Problem an den Bäumen gebessert hat, glaubt Bernd Mair derweil auch so schon entdeckt zu haben.