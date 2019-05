In Reutlingen wurde ein Haus besetzt, auf den Sozialen Medien verbreitet sich diese Nachricht wie ein Lauffeuer. „Die Crew“, ein (laut eigener Angabe) lokales Besetzerkollektiv, zeigt sich in einer Pressemitteilung und auf Twitter für die Besetzung in der Kaiserstraße verantwortlich.

„Wir sind die Crew. Die Crew kümmert sich. Die Crew regelt. Die Crew hat Tee und Bier. Die Crew hat jetzt ein Haus“ heißt es in der Mitteilung. „Wohnungsleerstände in der Reutlinger Innenstadt sind nicht zu tolerieren.“ Mit dieser Aussage habe schließlich auch Thomas Keck seinen OB-Wahlkampf gewonnen. „Die Crew“ will diesen Worten nach eigener Aussage Nachdruck verleihen, sie mit Leben füllen – und mit dieser Hausbesetzung auf „die unsägliche Wohnungssituation in Reutlingen aufmerksam“ machen.

Zum besetzten Haus (dessen Hausnummer in der Pressemitteilung nicht ersichtlich wird) hat „Die Crew“ folgende Forderungen: Die Eigentumsverhältnisse sollen geklärt werden und die Absichten der Besitzer offengelegt. Das Haus soll den Menschen zur Verfügung stehen. Um 16 Uhr ist eine Pressekonferenz angesetzt.