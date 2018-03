Reutlingen „Bin Nebenan“: Letzte Vorstellungen in der Tonne

„Bin Nebenan“: Letzte Vorstellungen in der Tonne

Reutlingen / swp

Nur noch zwei Vorstellungen von Ingrid Lausunds „Bin Nebenan“ gibt es am Reutlinger Theater „Die Tonne“ zu erleben, und zwar in dieser Woche am Mittwoch, 28. und Samstag, 31. März, jeweils um 20 Uhr im Tonnekeller im Spitalhof.

Die drei Schauspieler spielen dabei fünf ganz unterschiedliche Charaktere, die Einblick in ihr Leben, ihr Zuhausesein, ihre ganz private Gedankenwelt geben. Und zwar Zuhause, auf dem Sofa, wo man eigentlich am meisten bei sich sein sollte und doch manchmal nicht in den richtigen Gefühlsmodus finden kann.