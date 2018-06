Turnfest „4 in Motion“: VfL stark vertreten

Pfullingen / swp

Über 12 000 Teilnehmer zählte das größte Breitensportevent Baden-Württembergs, das in Weinheim stattfand. Natürlich durften die Sportler des VfL Pfullingen nicht fehlen und somit traten insgesamt 48 Turner die gemeinsame Reise nach Weinheim an. Vier Tage vollgepackt mit sportlichen Aktivitäten, Mitmachangeboten, Turnfestpartys und vielen Impressionen bei bestem Sommerwetter erwarteten die Pfullinger.

Während des Turnfests traten die Pfullinger Sportler bei unterschiedlichen Wettkämpfen an. Beim Wahlwettkampf Geräteturnen erzielte Klaus Späth mit einem erfolgreichen 2. Platz die beste Platzierung für den VfL Pfullingen. Auch die Hip Hop-Tänzerinnen der Chatterbox-Crew absolvierten drei Showauftritte auf den Turnfestbühnen.

Viel Spaß hatten die Turner beim besonderen Wettkampf und traten mit 24 Personen und vier Mannschaften an. Bei diesem Teamwettkampf gilt es Teamstärke beim Paddeln im Schlauchboot, beim Schwimmen im See und bei der abschließenden Laufstrecke zu beweisen.

Das Highlight jedoch bildete der Teamwettkampf „4 in Motion“. Dieser Wettkampf wurde von der Pfullingerin Anna Kletetschka, die als Funktionärin beim STB aktiv ist, vor zwei Jahren ins Leben gerufen. Daher war es selbstverständlich, dass der VfL Pfullingen mit acht Mannschaften die meisten Teams in diesem Wettbewerb stellte. Insgesamt traten 121 Teams an.

Bei diesem Teamwettkampf geht es darum, als Team einen Parcours auf Zeit zu absolvieren. Dieser besteht aus den Gerätedisziplinen Sprung, Parallelbarren, Schwebebalken und Boden. Für eine gute Ausführung der Turntechnik wird ein Zeitbonus vergeben.

Am Ende konnte sich das Team „Catch me if you can“ (Lara Gekeler, Ferdinand Vogel, Alex Friedel, Dominik Vogel) sogar über einen erfolgreichen 3. Platz freuen, heißt es in einer Mitteilung des VfL.

Das nächste Landesturnfest findet in zwei Jahren in Ludwigsburg statt und mit Sicherheit wieder mit starker Pfullinger Beteiligung.