Reutlingen / swp

Eine 86-jährige Frau und ihr 90-jähriger Ehemann sind am Montagmorgen in ihrer Wohnung in Reutlingen tot aufgefunden worden. Eine Pflegerin entdeckte gegen 7 Uhr beide in einem Zimmer, meldete die Polizei.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt gehen die Ermittler der Kriminalpolizei davon aus, dass der Ehemann zunächst seine Frau tötete und anschließend Suizid beging. Hinweise auf die Beteiligung anderer Personen liegen nicht vor.

Die Ermittlungen zum genauen Ablauf und zur Motivlage dauern noch an.