Große Unternehmen sind heute Datenjongleure. Die Voraussetzung dafür: der schnelle und sichere Fluss dieser Daten – also 5G. Das Stuttgarter Unternehmen Bosch beginnt jetzt mit Tests für den Aufbau eines 5G-Netzes im Halbleiterwerk in Reutlingen.

„Bei Bosch haben wir uns frühzeitig mit 5G in Forschung und Entwicklung beschäftigt und sind überzeugt, dass der neue Mobilfunkstandard für einen Schub bei Industrie 4.0 sorgt“, sagt Dr. Michael Bolle, Geschäftsführer von Bosch.

Internationales Forschungsprojekt 5G-Smart

Industrie 4.0 bedeutet eine vernetzte Produktion, die vollautomatisiert auf künstliche Intelligenz setzt, um Fertigungsprozesse zu optimieren. 5G ist die Abkürzung für die „fünfte Generation“ des Mobilfunks, es steht also für einen neuen Mobilfunkstandard. Bosch beteiligt sich nun am internationalen Forschungsprojekt 5G-Smart mit dem Ziel, das Potenzial des neuen Kommunikationsstandards in realen Produktionsumgebungen zu erproben.

Im Rahmen von 5G-Smart werden unter anderem im Bosch-Halbleiterwerk in Reutlingen Anwendungen für die Fertigung getestet. Mikroelektronik wie Halbleiter, auf englisch Wafer, sind die technische Voraussetzung für eine vernetzte Produktion. Denn die industrielle Fertigung befindet sich im digitalen Wandel: Manuelle Prozesse werden reduziert, technische Assistenzsysteme halten Einzug, Sensoren senden eine Vielzahl von Daten, der Grad der Vernetzung zwischen Menschen, Maschinen und Anlagen steigt. 5G gilt hier als Schlüsselfaktor. „Eine schnelle, zuverlässige und sichere Datenübertragung ist Basis für Industrie 4.0. In Kombination mit 5G werden wir die Produktion in den Fabriken weiter steigern und verbessern“, erklärt Bolle.

Technologie für Smartphones und eBikes

Im Halbleiterwerk in Reutlingen startet Bosch jetzt zusammen mit Ericsson mit Tests, die Aufschluss darüber geben sollen, wie 5G die Produktion beeinflusst: „Die Halbleiterfertigung ist äußerst komplex und sensitiv. Über 1000 Tests durchlaufen Wafer, ehe die mikroskopisch kleinen Elemente in Produkten zum Einsatz kommen,“ erklärt Entwickler Andreas Müller von Bosch. Wafer finden sich dann zum Beispiel in Airbags, Smartphones und eBikes. „Elektromagnetische Wellen können bei der Fertigung Störquellen sein. Wir testen, wie sich 5G auf die Produktion auswirkt“, so Müller weiter.

Für die Industrie 4.0

Zudem sollen Kanalmessungen klären, wie eine optimale Netzabdeckung erreicht werden kann. Auf Basis der Ergebnisse plant Bosch, bis Herbst ein 5G-Testnetz in der Halbleiterfertigung in Reutlingen zu errichten. Dabei prüfen Ingenieure, ob Maschinen besser arbeiten, wenn sie über 5G anstatt W-Lan oder einer Verkabelung angebunden sind. Einsatzfelder sind unter anderem autonome Transportsysteme, die über eine Cloud gesteuert werden oder der Fernzugriff auf Maschinen und die Kommunikation von industriellen Anlagen untereinander.

Beim von der EU geförderten Projekt 5G-Smart kombiniert ein Team aus Telekommunikationsunternehmen, Netz- und Fabrikbetreibern, Anlagen- und Maschinenbauern sowie Universitäten 5G mit Industrie-4.0-Lösungen.

Die Projektpartner untersuchen im Bosch-Halbleiterwerk in Reutlingen die elektromagnetische Verträglichkeit, führen Kanalmessungen durch und prüfen, wie sich der Einsatz von 5G in realen Produktionsumgebungen verhält.