Pfullingen 54 Eschen müssen weichen

Von Evelyn Rupprecht

Tote Triebe, morsches Holz, brüchiges Astwerk: Das Eschensterben ist längst auch in Pfullingen angekommen – und nicht zu übersehen. Ein Pilz, der aus Ostasien eingeschleppt worden ist, macht den Bäumen den Garaus. Kontrollen, die der Diplom-Forstwirt und Sachverständige Reiner Katzmaier in den vergangenen Wochen in ganz Pfullingen durchgeführt hat, haben Alarmierendes an den Tag gebracht. Von den 160 Eschen, die im städtischen Baumkataster aufgelistet sind und die allesamt überprüft wurden, müssen 54 entfernt werden. Dazu kommen noch 30 andere Bäume, die ebenfalls gefällt werden müssen, weil sie nicht mehr standsicher sind.

Die Bäume, die nun weichen müssen, sind übers gesamte Stadtgebiet verteilt. Es sind einzelstehende Eschen in den Grünanlagen, an den Straßen und an den Fluss- und Bachläufen. Sie sind an der Echaz, aber auch am Arbach und am Lindental- und Eierbach zu finden. Bei seinen Kontrollen hat der Experte aus Plüdershausen festgestellt, dass 78 der Eschen noch verkehrssicher sind, bei 28 ist das nur noch in eingeschränktem Maß der Fall und bei weiteren 54 steht fest: Sie müssen weg. Ihr Holz landet dann in der städtischen Hackschnitzelanlage.

Gefällt werden sollen die Bäume bis spätestens 28. Februar, wie Stadtbaumeister Karl-Jürgen Oehrle bei der jüngsten Sitzung des Bauausschusses mitgeteilt hat. Der Bauhof soll das übernehmen, sich gleichzeitig um die Pflege weiterer betroffener Bäume kümmern und in Zukunft jährlich den Bestand und insbesondere die Eschen überprüfen. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Pilzbefall, der sich seit 2006 in Baden-Württemberg ausbreitet, Eschen verschont, liegt nur bei ein bis fünf Prozent.

Die Eschen sind derweil nicht die einzigen Bäume, die in den nächsten Wochen aus dem Stadtbild verschwinden. Unter anderem muss die sogenannte Erima-Weide gefällt werden. Der Stämmling, so der Sachverständige, reiche bis ans Dach und die Wellblechverwahrung sei bereits leicht eingebogen. Auch der Zaun gibt wohl schon nach und im Weg ist eine leichte Erhebung aufgefallen. Im direkten Umfeld der Erima-Weide sind denn auch noch ein paar Eschen fällig, wofür’s allerdings einen Autokran braucht.