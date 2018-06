Auszeichnung 53 Frauen aus 31 Ländern

Reutlingen / swp

Der Preis und andere Ehrungen werden seit 2004 von der in London ansässigen City Mayors Foundation alle zwei Jahre an herausragende Bürgermeister aus aller Welt verliehen. 2016 gewann Mechelens Bürgermeister Bart Somers den Preis für seine Integrationspolitik von Migranten und Flüchtlingen. Ehrenurkunden gingen an die Bürgermeister von Lahr (Baden-Württemberg) und der griechischen Hauptstadt Athen.

In diesem Jahr ist das World- Mayor-Projekt den Frauen gewidmet. Weltweit werden nur etwa 20 Prozent aller Kommunen von Frauen geleitet – in Deutschland sind es wahrscheinlich noch weniger. Mit diesem Projekt möchte die Cirty Mayors Foundation „herausragende Bürgermeisterinnen aus aller Welt international vorstellen und damit mehr Frauen ermutigen, eine Karriere in der kommunalen Politik zu erwägen“, heißt es in der Pressemitteilung.

Barbara Bosch ist eine von vier deutschen Oberbürgermeisterinnen, die in die „Longlist“ aufgenommen wurde. Diese enthält 53 weibliche Stadtoberhäupter aus 31 Ländern. Bei der Nominierung von Barbara Bosch wurde hervorgehoben, dass sie sich seit ihrer Amtsübernahme stark für die Verbesserung der Umwelt eingesetzt hat und sich immer wieder Gedanken macht, wie man Autofahrer ermuntern kann, auf umweltfreundlichere Transportmittel umzusteigen. Dabei wurden die Eröffnung des Scheibengipfeltunnels, neue Buslinien und die Förderung des Radverkehrs erwähnt. Auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise sei Bosch human und fair auf die Bedürfnisse der Neuankömmlinge und die Befürchtungen der einheimischen Bevölkerung eingegangen.

Bis zur Veröffentlichung der World-Mayor-Kurzliste Anfang August können Reutlinger Bürger, aber auch jeder andere, die Nominierung der Reutlinger OB unterstützen – und zwar unter http://www.worldmayor.com/contest_2018/nominations-world-mayor-2018.html