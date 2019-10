Am 20. Oktober 1974 erfolgte beim RSV die vollständige Umstellung auf den Busbetrieb“, erinnerte Oberbürgermeister Thomas Keck am Mittwochabend während einer Feier zum 50-jährigen Bestehen der Reutlinger Stadtverkehrsgesellschaft. Als „Straßenbahnfan“ sehe er das heute durchaus wehmütig. Der OB betonte aber auch, dass sich die anvisierte Stadtbahn zusammen mit dem Busbetrieb als „optimale Lösung für die Zukunft und als große Chance, um die täglichen Blechlawinen in der Stadt zu verringern“, sagte Keck in der „Fest-Location“ der Alten Färberei.

Wie beim Fußball

Grundsätzlich sei es ja beim ÖPNV „wie beim Fußball“, führte Reutlingens Oberbürgermeister in seiner Festrede weiter aus: So wie es in Deutschland mindestens 80 Millionen Fußballtrainer gebe, die allesamt wüssten, wie die eigene Mannschaft hätte gewinnen können, so gebe es in Reutlingen und darüber hinaus mindestens 150.000 Experten, die alle genau erklären könnten, wie so ein Verkehrskonzept funktionieren müsste.

Dabei sei allein die Fahrplangestaltung heute im Vergleich zu vergangenen Zeiten ein Buch mit sieben Siegeln: Was gelte es da nicht alles einzubeziehen und zu berücksichtigen, bei den ganz normalen Busverbindungen: An- und Abflugzeiten am Flughafen, Zuganschlüsse am Bahnhof, Nachtbusse und noch viel, viel mehr. „Der Busbetrieb heute ist durch und durch digitalisiert, dementsprechend hat sich das Berufsbild eines Mobilitätsdienstleisters enorm weiterentwickelt.“

Achtung fehlt oft

Waren Busfahrer in früheren Zeiten laut Keck noch Respektpersonen, so fehle heute öfter mal die Achtung vor den Buslenkern, äußere sich manchmal sogar in Respektlosigkeit. An frühere Zeiten erinnerte auch einer der beiden Busse, die am Mittwochabend neben der Alten Färberei abgestellt waren: Ein alter Daimler-Diesel-Bus zeigte nach den Worten von Mark Hogenmüller als RSV-Geschäftsführer auf, wie ein Personenbeförderungsfahrzeug aus der Gründerzeit aussah. „Wir haben ja noch zwei historische Busse“, sagte Hogenmüller zur Begrüßung der geladenen Gäste.

Mobilität ist Grundlage für Freiheit

Keck schätzt nach eigener Aussage diese alten Gefährte sehr, „sie sind ja auch Sympathieträger“. Hogenmüller verwies in seiner kurzen Ansprache auf einen der großen Söhne der Stadt Reutlingen: „Mobilität ist die Grundlage für die individuelle Freiheit“, habe Friedrich List schon im Jahr 1837 gesagt. „Das Thema ist also nicht neu und auch weiterhin von herausragender Bedeutung.“ Dazu verwies der RSV-Geschäftsführer auf den allerneuesten Bus der Gesellschaft, der ebenfalls neben der Färberei stand „und zu 100 Prozent elektrisch fährt“.

50 ist das neue 30

Angesichts des 50. Geburtstags der Reutlinger Stadtverkehrsgesellschaft erhielten Hogenmüller und Jens Balcerek (als Reutlinger Stadtwerke- und Stadtverkehrs-Geschäftsführer) von Dr. Witgar Weber vom Verband baden-württembergischer Omnibusunternehmer eine Urkunde verliehen. OB Keck ging ebenfalls auf diesen besonderen Geburtstag ein: „50 ist ja heute das neue 30.“ Die RSV laufe diesem Jugendwahn aber nicht hinterher, komme „mit WLAN und USB-Steckdosen jedoch supercool daher“.

Vom Gebiss zum Kinderwagen

Als „Kuriositätenkabinett“ bezeichnete der Reutlinger Oberbürgermeister das Fundbüro der RSV: „Vom Gebiss bis zum Kinderwagen mitsamt Inhalt“ sei in den Bussen schon alles gefunden worden. Aber: Die Reutlinger Stadtverkehrsgesellschaft habe sich schon immer als sehr innovativ gezeigt: 2011 etwa sei das Unternehmen mit dem „Innovationspreis“ des Landes ausgezeichnet worden.

Weitere Zeichen dafür: Sicherheitstraining auf dem Hockenheimring für die Fahrer wie auch die Intention, dem Fachkräftemangel zielstrebig entgegenzutreten – indem der RSV selbst ausbildet. „Ich wünsche für die nächsten 50 Jahre allzeit gute Fahrt“, sagte Keck abschließend, um den Weg für das Festessen freizumachen.

