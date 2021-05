Wo gibt es mitten in der Stadt noch ein solches Filetgrundstück? Nur rund 150 Meter vom Laiblinsplatz und dem Klostersee in Pfullingen entfernt, soll nun gebaut werden. In der jüngsten Gemeinderatssitzung beschloss das Gremium bei einer Enthaltung den Bebauungsplan „Große Heerstraße 33“ aufz...