Listhof 3000 Euro für neue Gartengeräte

Listhof – eine kleine Bilanz

Rund 8000 Personen haben im vergangenen Jahr an Veranstaltungen von Schulen im Umweltbildungszentrum Listhof teilgenommen. Davon kamen, so der Vorsitzende des Fördervereins, Helmut Treutlein, 62 Prozent aus Reutlingen und weitere 15 Prozent aus dem Landkreis. Am stärksten vertreten sind dabei die Grundschulen. Darüber hinaus gab es 2017 rund 8000 Übernachtungen im Gästehaus. rab