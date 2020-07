Ein Sechser im Lotto, der Finanzminister Neuguineas und der Erfinder der Carbonfaser. Was wie ein Witz beginnt, war am gestrigen Montag die Eröffnungsrede eines Prozesses vor dem Reutlinger Amtsgericht. Ein 54-jähriger Reutlinger und seine 43-jährige Ehefrau werden beschuldigt, 2,5 Millionen Euro gewaschen zu haben. Er vorsätzlich, sie leichtfertig.

Eine angebliche gute Investition, 4 000 Küchen in Schweden und 500 000 Euro finanzielle Unterstützung

Über einen engen Freund habe der Beschuldigte im Juli 2016, etwa einen Monat nach dem Lottogewinn in Höhe von 3,2 Millionen Euro, den Kontakt zu einem weltweit agierenden Geschäftsmann erhalten. Eines dessen Großprojekte sei ein Bau in Schweden, bei dem etwa 4000 Küchen gebraucht würden – eine gute Chance für den Beschuldigte, der kurz zuvor ein Küchenstudio in Reutlingen eröffnet hatte, sein Unternehmen zu vergrößern.

Doch damit das Projekt überhaupt in Gang komme, brauche der Geschäftsmann eine halbe Million Euro als Anschubfinanzierung. „Meinem Mandaten erschien dieser als eloquent, selbstsicher und sympathisch. Er hatte daher keinen Grund, an der Redlichkeit des Mannes zu zweifeln“, betonte der Verteidiger des Angeklagten, Stephan Fischer. Der Beschuldigte habe die 500 000 Euro sowie im Juni 2016 nochmals 300 000 Euro per Darlehen mit festgeschriebenen Zinsen von jeweils 50 000 Euro an den Geschäftsmann überwiesen. Die Frist zur Rückzahlung betrug laut Verteidigung acht Wochen.

Dubiose Geschäftsweise und trotzdem nie Zweifel gehegt

Doch es vergingen drei Jahre, in denen der Angeklagte keinen einzigen Euro zurückbekommen habe. Der Geschäftsmann soll ihn stets vertröstet und zeitgleich zugesichert haben, dass das Geld noch komme. Die Glaubwürdigkeit untermauerte er teils mit Papieren, die sein Vermögen beweisen sollten. So habe der Reutlinger Angeklagte beispielsweise eine Bestätigung über das Vermögen seines neuen Geschäftspartners vom Finanzministers aus Neuguinea erhalten.

Drei Jahre vergingen, bis der Angeklagte sein Geld bekam. Doch statt den etwa 900 000 Euro landeten 2,5 Millionen Euro auf seinem Konto. Der Grund für die Fehlüberweisung: Der dubiose Geschäftsmann hatte erfahren, dass eine Münchner Firma einen Bauauftrag aus Dubai über mehr als 25 Millionen Euro erhalten hat. Die 2,5 Millionen Euro seien die Schlussrechnung. Über eine gefälschte Mailadresse bat er das Unternehmen aus Dubai darum, den Betrag auf ein anderes Konto zu überweisen. Das des Reutlinger Küchenstudios.

Mit Millionen jongliert, doch „eher Opfer als Täter“

Das Reutlinger Ehepaar transferierte anschließend Beträge zwischen 25 000 und 50 000 Euro auf viele unterschiedliche Konten. Die Commerzbank Reutlingen sowie die Landesbank Baden-Württemberg schöpften aufgrund dieser Vielzahl an Überweisungen den Verdacht der Geldwäsche und brachten dies zur Anzeige. Auch in diesem Moment habe er noch nicht daran gezweifelt, dass alles seine Richtigkeit habe, erklärte der Verteidiger für seinen Mandanten. Das sei naiv gewesen, doch wenn man alles zusammennehme, „ist mein Mandant eher ein Opfer als Täter“, erklärte Fischer. Die Blauäugigkeit des Angeklagten wollte auch der zweite Verteidiger des Ehepaares, Marc-Aurel Walter, unterstreichen. Zumal der Angeklagte dem Geschäftsmann geglaubt habe, dass dieser der Erfinder der Carbonsfaser sei. Die Ehefrau machte am gestrigen Verhandlungstag keinerlei Aussage.

Millionen aus Lottogewinn bereits ausgegeben oder angelegt

Bei den Schöffen und Richter Eberhard Hausch löste die Naivität eher Zweifel aus. Zumal wie Staatsanwalt Schumann erklärte, auch Gelder im Eigeninteresse des Ehepaars überwiesen wurden. Unter anderem 50 000 Euro an das Finanzamt, bei dem die Beschuldigten Rückzahlungen offen hatten. Denn trotz Lottogewinn in Höhe von 3,2 Millionen Euro habe man kein Geld mehr gehabt. Dieses sei teils ausgegeben, teils in Immobilien und anderen Vermögenswerten angelegt, entgegnete Verteidiger Fischer.

Hauptverhandlung soll im Herbst fortgesetzt werden

Die ausführliche Argumentation des Verteidigers war letztlich umsonst: Weil einer der beiden Schöffen nun für vier Wochen im Urlaub ist, der Prozess aber nicht länger als drei Wochen unterbrochen werden darf, wird für den Herbst ein neuer Termin für eine wiederholte Hauptverhandlung angesetzt. Dann eventuell mit einem besonderen Zeugen: Der dubiose Geschäftsmann wurde mittlerweile in Hamburg festgenommen und soll laut Hausch geladen werden.