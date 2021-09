Überbrückung bis zum Schulstart am Montag: Die Lernbrücken liefen wie im ganzen Land auch an den Reutlinger Schulen in den letzten beiden Ferienwochen. Ziel war es, zumindest im Ansatz das aufzuholen, was durch die Einschränkungen im Schulbetrieb während der noch immer andauernden Pandemie ver...