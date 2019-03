Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte bereits seit Samstagnachmittag über das herannahende Sturmtief "Eberhard", das am Sonntagvormittag Mitteldeutschland erreichen sollte. Gegen 12.30 Uhr erreichten die Ausläufer des Sturmtiefs den Landkreis Reutlingen. Bis 16.30 Uhr wurden die Feuerwehren im Landkreis Reutlingen 26 Mal alarmiert. Die meisten Einsätze waren auf der Albhochfläche, im Raum Trochtelfingen, Engstingen, Pfronstetten, Hayingen, Münsingen und Mehrstetten zu verzeichnen. In Mehrstetten kippte eine Tanne auf einen stromführenden Dachständer eines Wohnhauses. Ansonsten waren überwiegend Bäume über die Fahrbahnen gestürzt, die beseitigt werden mussten.

Auch in Bad Urach, Metzingen, Eningen und Pliezhausen waren umgestürzte Bäume zu beseitigen. In der Stadt Reutlingen mussten herausgehobene Fußweg-Abdeckungen am Hochhaus Stuttgarter Tor beseitigt werden. Losgerissene Blechdächer an Garagenanlagen waren in der Ringelbachstraße und in der Betzenriedstraße zu befestigen, zu sichern bzw. zu beseitigen. Weitere Einsatzstellen waren in der Wannweiler Straße im Stadtbezirk Betzingen und im Stadtbezirk Altenburg zu verzeichnen. Neben den sturmbedingten Einsätzen waren eine Personenrettung und eine medizinische Erstversorgung durchzuführen. Die Einsatzmaßnahmen dauern zur Stunde noch an.