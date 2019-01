Sickenhausen 2500 Hästräger unterwegs

Sickenhausen / kam

Am Samstag ging es in Sickenhausen manch’ einem Zuschauer an den Kragen (auf dem Bild sind die Hungerberg-Hexen aus Münsingen am Werk): Beim ersten Dämmerungsumzug der örtlichen Narrenzunft zogen ab 16.01 Uhr insgesamt 56 Zünfte mit rund 2500 Hästrägern durch das Dorf.

Alle vier Jahre haben die Wölfe einen Umzug, in diesem Jahr zum ersten Mal am Samstag – was auch fürs anschließende Geschäft nicht schlecht war. Die örtlichen Vereine hatten verschiedene Stände aufgebaut, nach dem Umzug startete die Flecken-Fasnet.

Die Sickenhäuser Narrenzunft hat 500 Mitglieder, davon sind 180 aktive Wölfe und 20 Schelme. Die Gastzünfte kamen dieses Mal vermehrt aus der nahen Umgebung: Von Tübingen, Gomaringen und Pfrondorf, über Reutlingen und die anderen Teilortzünfte, bis nach Donzdorf und auf die Alb. Die Umzugsstrecke war knapp zwei Kilometer lang, besonders in der Ortsmitte, um den Sprecherwagen herum, standen die Zuschauer in mehreren Reihen.

Ein Jahr haben sich die Wölfe auf den großen Umzug vorbereitet – und der Wettergott war am Samstag gnädig mit ihnen.