Da ist die Kontinuität Programm: Von 22 Pfullinger Stadträten kandidieren 21 bei der Kommunalwahl am 26. Mai erneut. Nur UWV-Mann Günter Mollenkopf tritt nicht mehr an. „Nach 20 Jahren möchte er auf eigenen Wunsch ausscheiden“, heißt es von Seiten seiner Fraktion, die derzeit die größte im Pfullinger Gemeinderat ist. Sechs Sitze hat die UWV bei der letzten Kommunalwahl im Jahr 2014 errungen. Um wieder so erfolgreich zu sein, setzt das Team um Martin Fink auf „eine breite Alterspanne“ und Kandidaten aus den verschiedensten Berufen. Handwerker, Lehrer, Landwirte und Selbstständige sind unter den 22 Bewerbern genauso zu finden wie Angestellte und Ruheständler. Neben dem Vorsitzenden Martin Fink bewerben sich auch Stephan Wörner, Ute Jestädt, Sven Hagmaier und Hans-Dieter Losch wieder. Auf dem aussichtsreichen 6. Listenplatz steht Lehrerin Sandra Bertsch vor dem Architekten Alf Hagmaier. Auch bei den beiden zweitgrößten Fraktionen, der FWV und der CDU, füllen alt bekannte Namen die Listen.

Bei der FWV ist Christine Böhmler die Spitzenkandidatin. Auf den Plätzen zwei bis fünf stehen die anderen amtierenden Stadträte Uwe Wohlfahrt, Britta Wayand, Wolfram Auch und Christine Zössmayr. Zum ersten Mal kandidieren für die FWV unter anderem Thomas Allraum und Stephan Ebinger. Zu denen, die schon einmal auf der Liste standen und es erneut versuchen, gehört Hans Reiff.

Bei der CDU, die bisher wie die FWV fünf Sitze hat, wird auch dieses Mal wieder Gert Klaiber ganz oben auf der Liste stehen. Mit ihm kandidieren auch die anderen derzeitigen Stadträte Gert Mollenkopf, Felix Mayer, Carolin Abele und Bettina Bamberg noch einmal. Auf den Plätzen sechs bis acht folgen der Lehrer Dr. Gideon Maier, Timo Schyska, der vor allem als Fußballabteilungsleiter beim VfL bekannt ist, und Unternehmer Stefan Rau. Mit Meike Schmied hat die CDU zudem noch eine Jugendgemeinderätin aufgestellt.

Die beiden kleinsten Fraktionen, die SPD und die GAL, hoffen auch heuer wieder mit drei Stadträten ins Gremium einziehen zu können. Thomas Mürdter, Florian Lang und Walter Fromm treten erneut für die Sozialdemokraten an. Allerdings hat es eine Frau, die bisher nicht im Gremium ist, auf den äußerst aussichtsreichen zweiten Listenplatz geschafft.

Die Architektin Karen Scheck ist eine von acht weiblichen Kandidaten, die vor allem „sozial, bürgernah und zukunftsorientiert“ arbeiten wollen, wie die SPD ankündigt. Deutlich besser als bei den anderen Parteien schaut es bei der GAL mit der Frauenquote aus. Von den 22 Bewerbern sind 15 weiblich.

Die drei aktuellen Stadträtinnen Traude Koch, Sigrid Godbillon und Malin-Sophie Hagel stehen ganz oben auf der Liste, auf Platz vier folgt die Bauingenieurin Dr. Antje Schöler und der erste Mann bei der GAL, der Diakon Michael Maurer, ist auf Platz fünf gelandet. „Vier Frauen und ein Mann, das muss uns erstmal einer nachmachen“, sagt deshalb auch Malin-Sophie Hagel, die, wie ihre Mitstreiter, ein klares Zeichen für Demokratie setzen will. Traude Koch, die bei der Nominierungsversammlung ein Plädoyer gegen rechte Strömungen hielt, ist guter Dinge. Zumal sich in Pfullingen auch keine Listen anderer Parteien formiert haben.

Gespannt sein darf man jetzt auf die Sitzverteilung, die sich nach dem 26. Mai im Pfullinger Rathaus ergibt und ob doch mehrere neue Gesichter im Gemeinderat zu sehen sein werden, oder ob die Amtierenden vielleicht allesamt wiedergewählt werden.