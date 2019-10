Auch die Reutlinger Theateroffensive kommt in die Jahre: 20, um genau zu sein, aber die „landesweit einmalige Kooperation“ regionaler Bühnen erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit, wie Kulturamtschef Dr. Werner Ströbele und Organisatorin Joana Pape betonen. Deshalb gibt es wie immer von 300 Abos nur noch Restkarten.

Am Freitag, 25. Oktober, startet die Offensive mit dem alljährlichen Theaterfest, bei dem die beteiligten Schauspielhäuser in kleinen Häppchen zeigen, was sie diese Saison alles so drauf haben. Bürgermeisterin Ulrike Hotz übernimmt dabei den theatralischen Fassanstich, Constance Klemenz führt wieder durchs Programm, das abwechselnd in beiden Tonne-Sälen präsentiert wird, so dass die Besucher schön in Bewegung bleiben.

figuren theater tübingen ist mit an Bord

Zum zweiten Mal steigt die Sause nun im Neubau der Tonne, die von Anfang an mit dabei ist, genauso wie der Lindenhof und das LTT. Statt des terminlich verhinderten Tübinger Zimmertheaters ist dieses Jahr das figuren theater tübingen mit an Bord, das früher ein eigenes Figurentheater-Festival in Reutlingen organisiert hat, das leider vom Sparfuchs gefressen wurde. Dafür kommt es jetzt im April 2020 mit einer ganzen „Wunderkammer“ nach Reutlingen.

Zunächst aber startet die Abo-Reihe mit dem „Besuch der alten Dame“ von Friedrich Dürrenmatt in der Tonne, die unter der Regie von Marion Schneider-Bast den modernen Klassiker mit dem Inklusiv-Ensemble inszeniert hat. „Eine groteske Satire mit tollen Bildern und vielen Gedankenanstößen“ zu den Themen Korruption, Populismus und Manipulation, wie Tonne-Dramaturgin Karen Schultze ausführt.

Lost and found

Das LTT zeigt dann im Dezember „Lost and Found“ von Yael Ronen, eine der „aufregendsten Theatermacherinnen in Israel und im deutschsprachigen Raum“. In der Culture Clash Komödie geht es um die vom Onkel finanzierte, und deshalb streng muslimische Bestattungs-Zeremonie für den Vater der beiden Hauptfiguren, der eigentlich überzeugter Atheist war.

Tierisches Programm mit Kondschak

Tierisch musikalisch geht es dann zu im Januar mit „Hundewetter und Katzenjammer“ von Heiner Kondschak. Dabei geht es unter anderem um politische und menschliche Schicksale, mit denen man sich „jeden Morgen und jeden Abend konfrontiert“ sieht, wie Hundebesitzer Enrico Urbanek erzählt. Besungen werden auch neuartige Erscheinungen wie Hunde- und Katzen-Cafés, wo sich tierlose Tierliebhaber ein paar Streicheleinheiten abholen können.

Lindenhof erkundet das Experimentierfeld Nachbarschaft

Wer Haustiere hat, hat gerne auch mal Stress mit dem Nachbarn: Dem geht das Theater Lindenhof in „Hallo Nachbar“ auf den Grund: Vier Schauspieler begeben sich in das „Experimentierfeld Nachbarschaft“, um im Kleinen das durchzuspielen, was auf internationaler Ebene zu Krieg und Frieden führt.

Ebenfalls vom Lindenhof wird der Til-Schweiger-Film „Honig im Kopf“ theatralisiert, unter der Regie von Heiner Kondschak: Die kleine Enkelin Tilda will ihren demenzerkrankten Opa „noch einmal ins Leben zurückführen“: Bernhard Hurm verspricht, dass es in der Lindenhof-Fassung garantiert nicht allzu „lieblich schweigern“ wird: „Heiner Kondschak wird’s schon hinbiegen“.

Drei Frauen aus Deutschland

Die „Wunderkammer“ des figuren theaters tübingen bezieht sich auf das „frühmuseale Sammlungskonzept, das sich an Raritäten und Kuriositäten orientierte“, dargestellt mit Bildern, Musik und vor allem Marionetten: „Magie und Schwerelosigkeit“, und alles ohne Worte, erklärt Christian Glötzner. Im Mai kommen dann die obligatorischen Offensiv-Stars: Gesine Cukrowski, Karoline Eichhorn und Ann-Kathrin Kramer lassen in einer szenischen Lesung die „Drei Frauen aus Deutschland“ - Bettina von Arnim, Else Lasker-Schüler und Erika Mann zu Wort kommen, bevor das LTT im Juni mit Frank Wedekinds „Lulu“ den Reigen beschließt.

