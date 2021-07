1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland

Vor dem Vertrauen kommt das Kennenlernen. Ein ökumenischer Gesprächsabend bildete den Auftakt zu zahlreichen Veranstaltungen unter dem Thema „1700 jahre jüdisches Leben in Deutschland“. Die Evangelische Bildungsarbeit in Reutlingen hat sich vorgenommen, gerade in diesem Jahr Möglichkeiten der Begegnung zwischen Christen und Juden aber auch Muslimen zu schaffen.