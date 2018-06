Reutlingen 17-Jähriger leicht verletzt

Reutlingen / swp

Fehlende Schutzkleidung und die Unachtsamkeit eines Lastwagen-Fahrers sind einem jugendlichen Zweirad-Lenker am Mittwochnachmittag zum Verhängnis geworden. Der 17-Jährige befuhr mit seinem Leichtkraftrad kurz nach 17 Uhr die Ferdinand-Lassalle-Straße. An der Einmündung Auchtertstraße verlangsamte er seine Geschwindigkeit. Ein nachfolgender 27 Jahre alter Fahrer eines 3,5 Tonnen-Lkw bemerkte dies zu spät und fuhr auf das Motorrad auf. Der 17-Jährige stürzte und zog sich Schürfwunden an den Beinen zu.