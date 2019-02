So gesehen Evelyn Rupprecht über ein Thema, das mal Zündstoff barg 17 Büros, ein Ziel

Von Evelyn Rupprecht

Sie brachte den Zwist zwischen Gemeinderat und Bürgermeister im Sommer 2017 ans Licht und bot jede Menge Zündstoff, der dann auch öffentlichkeitswirksam in die Luft ging. Die Organisationsuntersuchung der Stadtverwaltung, die deren Chef Michael Schrenk damals auf den Weg bringen wollte, hat offenbart, wie zerrüttet das Verhältnis zwischen Gremium und Stadtspitze war. Ganz anders das Bild mehr als eineinhalb Jahre später. Jetzt, da das Thema, das unter anderem wegen personeller Engpässe geschoben werden musste, wieder auf der Tagesordnung stand, wartete die Stadt mit einer Informationsoffensive auf, die es in sich hat. Dabei ging es am Dienstag „nur“ darum, den Auftrag auszuschreiben und Angebote von Beratungsbüros einzuholen.

Jedes Wort in der Verwaltungsvorlage war mit Bedacht gewählt und der Personalrat ist diesmal von Anfang an am Prozedere beteiligt. Sage und schreibe 17 kommunale Beratungsunternehmen, die für den Auftrag infrage kommen könnten, hat Hauptamtsleiterin Katja Anton-Kalbfell ausfindig gemacht. Allesamt will sie sie anschreiben und die Antworten an die Stadträte weiterleiten, damit auch ja alle jederzeit auf dem Laufenden sind. Es ist ein immenser Aufwand, der da betrieben wird – und der sich offenbar lohnt. Dem erneuten Anlauf, die Organisationsuntersuchung in Gang zu bringen, stimmten die Räte nicht nur einhellig, sondern auch äußerst friedfertig zu.