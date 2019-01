Reutlingen 155 Bäume müssen weg

Reutlingen / Von Carola Eissler

Das Eschentriebsterben hatte schon vor Jahren begonnen. Jetzt hat es die Bäume auf Reutlinger Gemarkung schlimm erwischt. Entlang der Echaz, auf einer Strecke von sieben Kilometern von der Breitenbachmündung in Betzingen bis zur Wörthstraße an der Pfullinger Gemarkungsgrenze, müssen in den nächsten Wochen 155 Bäume gefällt werden.

Der Pilzbefall ist dramatisch, wie Torsten Müller vom Amt für Entwässerungsplanung und Gewässer der Stadt Reutlingen sagt. Der Pilz aus Ostasien ist erstmals 2006 in Deutschland aufgetaucht. Seitdem hat er sich ausgebreitet und befällt vor allem Eschen, aber auch andere Bäume.

Zuerst trifft es die jungen Triebe, dann den gesamten Baum. Die Äste werden morsch und sterben komplett ab. Nicht nur ein ökologisches Problem, sondern auch gefährlich. Denn ein herabstürzender Ast kann Menschen schwer verletzen. „Auch die Fällungen müssen wir dann vornehmen, wenn es für die Arbeiter noch machbar und ungefährlich ist“, sagt Torsten Müller. Man dürfe eben nicht zu lange warten. Entlang des Breitenbachs, einem Zulauf der Echaz in Betzingen, sind fast alle Eschen befallen. Allein 73 Bäume müssen aus dem Bestand am Breitenbach herausgenommen werden, in ganz Betzingen sind es 129 Bäume, in der Kernstadt 35 Bäume, am Frankonenwehr 13 Bäume, in der Wörthstraße elf Bäume.

Der Zustand der Eschen ist derzeit ein riesiges Problem, sagt Müller. Die Baumgebiete entlang der Echaz werden regelmäßig von zertifizierten Bauminspektoren kontrolliert. „Und wir fällen ganz sicher keinen Baum, der gesund ist“, betont Müller. Gerade deshalb, weil er weiß, wie emotional Baumfällungen von Bürgern begleitet werden. In diesem Fall steht jedoch fest: Wird nichts gemacht, kann sich der Pilz weiter ungehindert ausbreiten, die Geh- und Radwege entlang der Echaz wären zudem nicht mehr sicher.

Die Bäumbestände entlang der Echaz werden von der Stadt intensiv gehegt und gepflegt. Zum einen soll eine ökologische Vielfalt bestehen und möglichst vielen Tieren, vor allem Vögeln, Unterschlupf und Nistmöglichkeiten gewähren. Zum anderen geht es auch um die Stabilität entlang des Uferbereiches.