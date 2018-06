Finanzen 14 Millionen Euro für saubere Luft

Reutlingen/Berlin / swp

Diese Woche klingelte beim Reutlinger Bundestagsabgeordneten Michael Donth mitten in der Nacht das Telefon. Am Apparat sein Kollege Rüdiger Kruse (ebenfalls CDU) und zuständiger Berichterstatter für den Verkehrsetat im Haushaltsausschuss des Bundestages. Grund des Anrufes aus der Bereinigungssitzung für den Bundeshaushalt: für sauberere Reutlinger Luft sind 14,1 Millionen Euro eingeplant.

Dies hat der Haushaltsausschuss in seiner abschließenden Sitzung, der sogenannten Bereinigungssitzung in der Nacht zum Donnerstag beschlossen. Es handelt sich um die Unterstützung der kommunalen Modellvorhaben in Ergänzung zum Sofortprogramm „Saubere Luft 2017-2020“. Zu diesen Modellkommunen gehören neben Reutlingen die Städte Bonn, Essen, Herrenberg und Mannheim.

Hier soll beispielhaft erprobt werden, wie sich verschiedene Maßnahmen, darunter auch Verbesserungen im öffentlichen Nahverkehr, auf die Luftreinhaltung auswirken.

Vorschläge eingereicht

Hierzu konnten die Städte Vorschläge einreichen. Insgesamt sind dafür 125 Millionen Euro vorgesehen, aufgeteilt in 19,9 Millionen Euro für das laufende Jahr 2018 sowie 75,7 Millionen Euro als Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsjahre 1919 bis 2021. Der Rest soll im bald folgenden Haushalt 2019 etatisiert werden, heißt es in einer Mitteilung des Bundestagsabgeordneten.

„Ich freue mich riesig über diese großartige Nachricht meines Kollegen.“ Damit könne im Reutlinger Nahverkehr ein verbilligtes Jahresticket für 365 Euro im Jahr beziehungsweise einen Euro am Tag angeboten werden, außerdem gebe es Geld für Carsharing und ein neues Stadtbusnetz, betonte Verkehrsexperte Michael Donth.