Reutlingen 1130 Einsätze: Auf das DRK ist Verlass

Reutlingen / Norbert Leister

Fast 1130 Einsätze haben die ehrenamtlichen Helfer des DRK Ortsvereins Reutlingen im vergangenen Jahr geleistet, wie der Vorsitzende Paul Mohl während der Hauptversammlung im Rot-Kreuz-Gebäude in der Lederstraße erläuterte. „Wir sind immer da, wenn’s drauf ankommt, wenn Veranstaltungen in der Stadt sind oder wenn die Feuerwehr Unterstützung braucht“, so Mohl weiter.

„Das ist nicht selbstverständlich“, betonte Reutlingens Feuerwehrkommandant und Stadtbranddirektor Harald Herrmann. „Dafür gebührt dem DRK-Ortsverein unser aller Dank, wir schätzen die Zusammenarbeit sehr und wissen auch, dass wir uns auf den Ortsverein verlassen können“, so Herrmann. Bedankt hat sich auch Michael Tiefensee als Kreisgeschäftsführer des DRK – und zwar direkt bei Paul Mohl: „Er hat jetzt schon seit 20 Jahren die Hauptversammlung geleitet, dafür sage ich Danke vom Kreisverband.“

Mit Blick auf die Einsatzzahlen im vergangenen Jahr sei entscheidend gewesen, dass kaum Großveranstaltungen darunter waren: „Kein Stadtfest, keine Länderspiele im Stadion, ein kleineres Motocross – das wird sich aber im Jahr 2018 drehen“, so Mohl. Denn dann stehen wieder Länderspiele, Stadtfest, und weitere große Veranstaltungen an. Wichtig sei das für das Reutlinger Rote Kreuz, weil „unsere Einkünfte von den geleisteten Sanitätsdiensten abhängen“.

Weitere Einnahmen kommen laut Paul Mohl durch die Mitgliedsbeiträge herein, durch die Erste-Hilfe-Kursteilnehmer, von Blut- und Finanzspenden sowie von einem Zuschuss – der aber wiederum abhängig sei von den Fördermitgliedern. Und diese Zahl lag laut Mohl 2017 bei 5472. Trotz vielfältiger Einnahmequellen waren die Finanzen im vergangenen Jahr dennoch negativ: „Das operative Ergebnis lag bei minus 550 Euro, durch mehr als 14 000 Euro an Abschreibungen landeten wir insgesamt bei einem Minus von 15 000 Euro“, verkündete Kassier Helmut Hild. 2018 soll trotzdem weiter investiert werden – und zwar in einem Rahmen von 16 000 Euro.

Noch ein paar mehr Zahlen: „Die Bereitschaft hat 2017 knapp 12 000 Stunden ehrenamtliche Arbeit geleistet“, führte Jonah Schuster aus, der zusammen mit Miriam Martin die Bereitschaftsleitung innehat. Die große Zahl von mehr als 1100 Sanitätsdiensten resultiere aus einer Menge an kleineren Veranstaltungen, die sich zum Teil an wenigen Tagen drängten: So waren KuRT-Festival, Motocross, Schwörtag und ein Mundart-Konzert im Naturtheater allesamt an einem Wochenende, so Schuster. Unterstützung habe der Ortsverein Reutlingen dabei von zahlreichen Bereitschaften aus der Region und sogar aus der Südpfalz erhalten.

Weiterhin bemerkenswert sei im vergangenen Jahr gewesen, dass das DRK in Reutlingen 130 Jahre alt wurde, dass knapp 1000 Teilnehmer bei unterschiedlichen Erste-Hilfe-Kursen ausgebildet worden sind und auch, dass die Auslandshilfe nach Litauen mit 20 Pflegebetten und noch viel mehr Mobiliar sich wieder auf den Weg nach Raseiniai gemacht hatte. „Es war der zehnte Transport, den wir durchgeführt hatten“, sagte Mohl.