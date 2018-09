Pfullingen 100 Stühle sorgen für Freude

swp

Die Partnerschaft zwischen Pfullingen und Butema ist lebendig und die Projekte entwickeln sich sehr gut. Ernst Bodenmüller hielt sich im März dieses Jahres drei Wochen in Butema auf und untersuchte gute Projekte in der ganzen Diözese Hoima westlich von Uganda.

Ein Schwerpunkt war natürlich Butema. An erster Stelle wurde die Entwicklung des St. Kizito Kindergartens (Vorschule) überprüft, der durch die inzwischen 42 Inhaber von „Bildungs-Aktien“ teil-finanziert wird. Mit dem Besitz einer Bildungsaktie verpflichtet man sich jährlich 60 Euro zu bezahlen. Die Dividende besteht darin, dass man sich hautnah an der Ausbildung von Kindern beteiligt.

Im Falle des Kindergartens wurden durch die Spenden seit 2015 die Lehrergehälter bezahlt, um den Fortbestand der Schule zu garantieren. Im Gegenzug mussten die Eltern das Gebäude, das noch fast im Rohbau war, zu Ende bauen. Nun ist das Gebäude fertig gebaut und sogar außen mit bunten Comics bemalt. Nachdem es nur noch an guten Möbeln fehlte vereinbarte Ernst Bodenmüller nach Absprache mit den Spendern, dass bei Übernahme der Tische von den Eltern, die Spender 100 Stühle finanzieren. Ein halbes Jahr später sind 70 Stühle und die dazu gehörenden Tische gefertigt. Die ganze Gemeinde, vor allem aber die Schüler und Lehrer sind fast außer sich vor Freude. Rund 100 Kinder können sich nun in einer sehr positiven Umgebung drei Jahre auf die Grundschule vorbereiten und laufen nicht Gefahr wegen Überforderung die Schule aufgeben zu müssen, so schaffen zehn Prozent der Schüler in Uganda die Grundschule nicht bis zum Ende.

Die Leistung der Spender kann gar nicht hoch genug bewertet werden, erklärt Ernst Bodenmüller von der Pfullinger Katholischen Arbeitnehmerbewegung. Übrigens werden die Stühle von einer Jugendgruppe gefertigt, die sich zusammengeschossen hat und eine Schreinerei als Kooperative betreibt. Spätestens bis Ende Oktober sollen alle 100 Stühle gefertigt sein. Durch eine großzügige Spende aus einer Geburtstagssammlung konnte auch ein Projekt der Frauengruppe unterstützt werden, die sich vorwiegend um „drop outs“ (Mädchen die die Schule abgebrochen haben) kümmern. Die Frauen bilden die Mädchen aus im Schneider- und Friseurhandwerk, Fertigen von Kunstgewerbe und Erstellung von Dekorationen bei Hochzeiten und Festen. Drei Nähmaschinen konnten von der Spende gekauft werden, so dass nun hochwertige Kleider gefertigt und mehr Mädchen ausgebildet werden können

Nächstes Jahr über Ostern wird eine Gruppe aus Pfullingen mit acht Teilnehmern zwei Wochen Uganda besuchen. Ernst Bodenmüller, der sich zu dieser Zeit wieder drei Monate in Uganda aufhält, wird ihnen neben Butema viele schöne Plätze im Südwesten von Uganda zeigen.