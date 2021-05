An zwei dünnen Fäden hängen die Gesichter. Sie sind mit schwarzem Faden auf Leinwandnessel gestickt. Der Betrachter steht ihnen direkt gegenüber. Nur für denjenigen, der hinter die Gesichter blickt, zeigt sich ihre Geschichte. Nur dann wird deutlich was die in rot gestickten, Wunden ähnliche S...