Endlich ist es wieder soweit: Mit Spiel, Spannung und viel Spaß steigt am Freitag, den 20. Dezember die 1. Reutlinger Kneipenolympiade im Achalm-Hof.

Neue Location – bewährtes Konzept!

Die Wiederbelebung und Erneuerung der legendären jährlichen Wettkämpfe in der Federazione Italiana, nun im Reutlinger Achalm Hof. Gesucht wird das beste Team und somit die „Champions of the Kneipen-World“ in 16 verschiedenen Disziplinen. Natürlich gibt es auch tolle Siegerpreise.

Anmeldung - Maximal 64 Teams

Jeder kann mitmachen - die Teilnehmerzahl ist aber auf 64 Teams beschränkt. Ein Team besteht aus zwei Spielern, Einzelanmeldungen möglich. Unkostenbeitrag pro Spieler 5 Euro. Anmeldung per Facebook, Email oder Telefonisch: 0172/7241237.

Spielmodus

Je nach Anzahl der Teilnehmer (max. 64 Teams) werden die Teams in der Vorrunde in Vierergruppen eingeteilt. Die Teilnehmer werden dabei ihr Können in sechzehn verschiedenen Disziplinen unter Beweis stellen. Die Gruppensieger qualifizieren sich für die Endrunde. In der Endrunde werden dann acht Disziplinen über den Olympia-Sieg entscheiden.

16 Disziplinen - Wertung

In folgenden Disziplinen dürfen die Teilnehmer unter anderem ihre Qualitäten unter Beweis stellen und versuchen auf das Siegerpodest zu steigen. Erklärvideos zu den einzelnen Disziplinen findet ihr auf unserer Facebook-Seite: 1. Reutlinger Kneipenolympiade im Achalm Hof.

● Dart

● Ringewerfen

● Bierdeckelwerfen

● Kronkorken-Fuß-Schnipsen

● Fuchsen

● Looping Louie

● Münzeschieben

● Schnick, Schnack, Schnuck

● Bierdeckelschnappen

● Nageln

● Turm bauen

● 10er-Treffen

● weitere Überraschungen

In jeder Teildisziplin erhalten die Teams Wertungspunkte je nach Platzierung. (1. Platz = 5 Punkte, 2. Platz = 3 Punkte, 3. Platz = 2 Punkte, 4. Platz = 1 Punkt). Die Ergebnisse aller 16 Disziplinen werden addiert, ergeben den Endstand und entscheiden über die Platzierung. Weitere Infos am Turniertag.

Einlass 18 Uhr - Beginn 19 Uhr

Einlass in den Achalm Hof ab 18 Uhr. Anmeldungen sind bis 18:15 Uhr noch möglich. Die Gruppenauslosung findet um 18:30 Uhr statt. Anstoßzeit der Wettkämpfe ist um 19 Uhr. Für das leiblich Wohl ist bestens gesorgt

Adresse & Parken

Der Eventlocation Achalm Hof verfügt über zahlreiche kostenlose Parkplätze. Adresse:

Achlam Hof

Stettert 6

72762 Reutlingen

Tel. 07121/17400